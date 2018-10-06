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Fadli Abdurraşid
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1571 kişi hayatını kaybetti, 37 öğrenciden haber alınamıyor!

Endonezya’da meydana gelen deprem ve tsunaminin ardından lise öğretmeni, ulaşamadığı 37 öğrencisi için endişe ediyor. Sulawesi adasının merkez kenti Palu’daki 6 Numaralı Lise’de Sosyal Bilgiler öğretmeni olarak çalışan 39 yaşındaki Fadli Abdurraşid, deprem gününden bu yana 37 öğrencisinden haber alamıyor.

06.10.2018 - 11:36 | Güncelleme: AA

Telefon ile ulaşmaya çalıştığı 40 kişilik sınıftaki öğrencilerinden sadece 3'üne ulaşabilen öğretmen, çağrı ve mesajlarına 37 öğrencisinden hala cevap alamadı. Öğrencileri ve ailelerinin durumundan endişe eden Fadli, "Ulaşamadığım 37 öğrencim için endişeliyim. Onlar benim çocuklarım gibi. Sadece 3 öğrencime ulaşabildim. Yetkililerden de henüz bir bilgi gelmedi öğretmen ya da öğrencilerin durumlarına ilişkin. Umarım hepsi iyidir. İyi haberlerini bekliyorum ve çabucak kavuşmak istiyorum." dedi.

Okullarının tepelik alanda olduğunu ve öğrencilerin farklı yerleşimlerden geldiğini aktaran Fadli, "Öğrencilerimin başına bir şey gelip gelmediğini bilmiyorum. Zaten şu an Palu’da aynı bölgede oturduğumuz insanlar ve yakın akrabalar dışında diğer tanıdıklarımızın nerede kaldığı ve yaşamını nasıl geçirdiği noktasında bilgimiz yok. Her şey hala çok karışık." diye konuştu.

Ailesini bölgedeki hijyen, içme suyu ve gıda gibi temel ihtiyaç sorunları nedeniyle adanın güneyine gönderen Fadli, bölgenin çabuk toparlanmasını arzu ettiklerini söyledi.

OKULLAR ŞU AN İÇİN SÜRESİZ KAPALI

Palu Milli Eğitim Müdürlüğünden eğitim durumuna ilişkin bir bilgilendirme gelmediğini söyleyen Fadli, anaokuldan üniversiteye eğitimin durduğunu, okulların şu an için kapalı olduğunu aktardı.

Depremin etkili olduğu Palu, Donggala ve Sigi'de okullar kapalı tutulurken, resmi makamlar deprem bölgesindeki öğrencilerin durumuna ilişkin bir açıklama yapmadı.

Bölgede temel ihtiyaçların yanı sıra yakıt temini, elektrik ve iletişim ağlarının onarımına öncelik verilmiş durumda.

Ulusal Afet Ajansı Yönetimi (BNPB) depremde bin 571 kişinin öldüğü açıklarken, yetkililer, bölgede halen binden fazla kişinin kayıp olduğunu belirtiyor.

Ülkenin kuzeyindeki Sulawesi Adası'nda, Palu Körfezi'nin 27 kilometre kuzeyinde cuma günü ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) verilerine göre 7,5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Depremin ardından Dongala ve Palu kentlerini tsunami vurmuştu.

24 SAATTE 348 PATLAMA

Endonezya'da Anak Krakatau (Krakatau'nun Çocuğu) Yanardağı'nda son 24 saatte 348 patlama meydana geldi.

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumundan (BMKG) yapılan açıklamaya göre, Lampung kentindeki yanardağda bir günde 348 patlama yaşandı. 

Yanardağdan çıkan dumanların 200 metre yüksekliğe kadar ulaştığı belirtildi.

Yanardağın etrafından seslerin duyulduğu ve küçük çaplı sarsıntıların olduğu kaydedildi.

Yanardağ çevresinde yaşayanlara güvenli yerlere geçmeleri yönünde uyarı yapıldı.

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