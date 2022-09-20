15.yüzyılda yaşayan bir köle olsaydınız başınıza bunlar gelirdi

* Beyazlar, herhangi bir siyahi kişiden sokakta geçiş iznini istemeye ve onları sebepsiz yere silah veya kaçakçılık için aramaya teşvik edildi.

* Siyahilar, diğer siyahilar hakkında bilgi vermeye, kaçışları önlemeye ve kaçakları teslim etmeye teşvik edildi; yeni kıyafetler, daha iyi muamele ile ödüllendirildiler ve "sağ kolunda tüm iyi insanlar tarafından tanınabileceği ve sevilebileceği bir kırmızı haç rozeti" verildi.

Fotoğraf: Uluslararası Kölelik Müzesi - kölelerde kullanılan prangalar