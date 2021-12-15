İstanbul Valiliği yayınladığı duyuruda, "Şişli ilçemizde İstanbul Kongre Merkezi’nde 16-18 Aralık 2021 tarihleri arasında yapılacak 3. Afrika Ortaklık Zirvesi nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar aşağıya çıkarılmıştır." denildi

TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR HANGİLERİ?

1. Taşkışla Caddesi, 15 Aralık 2021 günü akşam 21.00’de başlayıp 18 Aralık 2021 akşamı program bitimine kadar üç gün süreyle Askerocağı Cadde Kesişimi (22-021) Nolu ışıklar ve Kadırgalar Cadde Kesişimi (22-022) Nolu ışıklardan iki yönlü araç trafiğine kapatılacaktır.

2. Kadırgalar Caddesi, 17 ve 18 Aralık 2021 günleri saat 05.00 ile program bitiş saatine kadar Dolmabahçe Gazhane Caddesi kesişiminden araç trafiğine kapatılacaktır.

3. Mim Kemal Öke Caddesi, 17 ve 18 Aralık 2021 günleri saat 05.00 ile program bitiş saatine kadar Vali Konağı Caddesi kesişiminden araç trafiğine kapatılacaktır.

ALTERNATİF YOLLAR HANGİLERİ