Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Her akşam diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 16 Aralık Perşembe Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:45 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu
08:00 Bu Sabah
10:15 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
12:15 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:10 Senin Hayatın
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Aziz
02:45 Üç Kuruş
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Bir Zamanlar Çukurova
00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
01:40 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Asi
13:00 Gelinim Mutfakta
15:45 Ece Üner ile Susma
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Camdaki Kız
00:15 Sadakatsiz
02:30 Gelinim Mutfakta
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Kaderimin Oyunu
18:30 Akşam Kuşağı
20:00 Kara Bela
22:30 Kara Bela
00:30 Annemizi Saklarken
03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
FOX TV YAYIN AKIŞI
08.00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
13.00 En Hamarat Benim
16.00 Fulya ile Umudun Olsun
19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20.00 Mahkum
01.00 Kanunsuz Topraklar
03.45 Kefaret
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:45 Şampiyon
08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:30 Alişan İle Gülümse Hayata
13:15 Beni Böyle Sev
16:30 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı
00:15 Masumlar Apartmanı
03:15 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa / Canlı
11:15 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:00 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa
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