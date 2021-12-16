Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Her akşam diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 16 Aralık Perşembe Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:45 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu

08:00 Bu Sabah

10:15 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

12:15 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:10 Senin Hayatın

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Aziz

02:45 Üç Kuruş

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Bir Zamanlar Çukurova

00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

01:40 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Asi

13:00 Gelinim Mutfakta

15:45 Ece Üner ile Susma

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Camdaki Kız

00:15 Sadakatsiz

02:30 Gelinim Mutfakta

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Kaderimin Oyunu

18:30 Akşam Kuşağı

20:00 Kara Bela

22:30 Kara Bela

00:30 Annemizi Saklarken

03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

FOX TV YAYIN AKIŞI

08.00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

13.00 En Hamarat Benim

16.00 Fulya ile Umudun Olsun

19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20.00 Mahkum

01.00 Kanunsuz Topraklar

03.45 Kefaret

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:45 Şampiyon

08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30 Alişan İle Gülümse Hayata

13:15 Beni Böyle Sev

16:30 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı

00:15 Masumlar Apartmanı

03:15 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08:30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa / Canlı

11:15 MasterChef Türkiye

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:00 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa