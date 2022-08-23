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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: 16 canımızı kaybetmiştik! Ölmeden son görüntü! - Gaziantep'teki kaza
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16 canımızı kaybetmiştik! Ölmeden son görüntü!

Gaziantep- Nizip Otoyolu'nda meydana gelen ve İHA muhabirleri Umut Yakup Tanrıöver ile Muhammet Abdulkadir Esen ile birlikte 16 kişinin hayatını kaybettiği feci otobüs kazasının hemen öncesinde çekilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, yardım için olay yerinde bulunan İHA muhabirlerinin ilk kazada ağır yaralanan Aziz Birdal'ı araçtan çıkardıktan sonra ambulansa getirmeleri yer alıyor

Son dakika haberi: 16 canımızı kaybetmiştik! Ölmeden son görüntü! - Gaziantep'teki kaza
16 canımızı kaybetmiştik! Ölmeden son görüntü!
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İHA

Gaziantep - Nizip Otoyolu'nda meydana gelen ilk kazada bir araç şarampole uçmuş, canlı yayın için Şanlıurfa'ya gitmekte olan İHA muhabirleri Umut Yakup Tanrıöver ile Muhammet Abdülkadir Esen, kazayı görenlerin yardım istemesi üzerine olay yerinde durarak, araçta sıkışan 21 yaşındaki Aziz Birdal'ı kurtarmak için başlatılan çalışmalara yardım etmişti.

16 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

İHA'da yer alan habere göre devrilerek 150-200 metre sürüklenen bir yolcu otobüsü, ilk kazanın yaşandığı alanda bulunan ambulans ile itfaiye araçlarına çarpmış, meydana gelen ikinci kazada İHA muhabirleri, 3 sağlık görevlisi, 3 itfaiye erinin de aralarında bulunduğu 16 kişi olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Muhammet Abd&uuml;lkadir Esen.
Muhammet Abdülkadir Esen.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

İlk kazanın ardından canlı yayın aracını emniyet şeridine park ederek araçtan inen İHA muhabirleri Umut Yakup Tanrıöver ile Muhammet Abdülkadir Esen'in feci kazadan saniyeler önce çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı.

Umut Yakup Tanrı&ouml;ver.
Umut Yakup Tanrıöver.

SEDYEYİ TAŞIMAYA YARDIM DA EDİYOR

Görüntülerde, iki muhabirin ilk kazada şarampole devrilen araçta sıkışan Aziz Birdal'ı ağır yaralı olarak araçtan çıkardıktan sonra sedye ile ambulansa taşımaları yer alıyor. İHA muhabirlerinden Muhammet Abdulkadir Esen'in, kazayı görünce yardım için duran Mehmet Özsoylu ile birlikte yaralı Aziz Birdal'ın bulunduğu sedyeyi taşıdığı görülüyor.

YARALININ GÖRÜNTÜSÜNÜ KAMERAYA ALIYOR

Yaralının araçtan çıkarılmasına yardım eden İHA muhabiri Umut Yakup Tanrıöver'in ise yaralının ambulansa taşınmasını cep telefonu kamerası ile görüntülediği görülüyor.

SEDYENİN YANINDAN AYRILMIYORLAR

Kazada hayatını kaybeden İHA muhabirlerinin son anlarına kadar sedyenin yanından ayrılmadıkları görülürken İHA ekibiyle birlikte olay yerine gelen ve kazadan yaralı kurtulan Bekir Özdemir'in ise bir süre sonra sedyenin yanından ayrılarak olay yerinde park halinde bulunan itfaiye aracının hemen önünden karayoluna çıktığı görülüyor.

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