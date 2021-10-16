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16 Ekim 2021 Çılgın Sayısal Loto sonuçları: 74 milyon kimin oldu? MPİ Sayısal Loto sonuç sorgula

16 Ekim 2021 Cumartesi akşamı Çılgın Sayısal Loto çekilişi 74 milyon ikramiye için yapıldı. Şans oyunu tutkunları 16 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını araştırıyor. Milli Piyango İdaresi tarafından Noter huzurunda gerçekleştirilen 16 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları ne, kazan numaralar neler? Milli Piyango Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgula

16 Ekim 2021 Çılgın Sayısal Loto sonuçları: 74 milyon kimin oldu? MPİ Sayısal Loto sonuç sorgula

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından düzenlenen 16 Ekim Sayısal Loto çekilişi bu akşam gerçekleşti. MPİ resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Çılgın Sayısal Loto çekilişi Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftanın üç günü gerçekleşiyor. İşte noter huzurunda gerçekleştirilen 16 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 16 EKİM 2021: 17, 24, 27, 47, 57, 68 JOKER 13

HABERTÜRK ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez.

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı rakamın “Joker” rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır.

Üçüncü kategori olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak 6’ıncı rakamın “Joker” rakamından farklı olduğu kombinasyonlardır.

Dördüncü kategori olan “4 bilen”, kazanan kombinasyonun 4 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan “3 bilen”, kazanan kombinasyonun 3 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Altıncı kategori olan “2 bilen”, kazanan kombinasyonun 2 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.

18 yaşından büyük olan herkes Çılgın Sayısal Loto oynayabilir.

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