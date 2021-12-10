2021-2022 Süper Lig sezonunda heyecan 16. hafta maçlarıyla devam ediyor. İşte bu haftaki maçlar için merakla araştırılan Süper Lig'de panaroma...
SÜPER LİG 15. HAFTA FİKSTRÜ
10 Aralık Cuma:
20.00 Altay-Hatayspor
11 Aralık Cumartesi:
13.30 Fatih Karagümrük-Konyaspor
16.00 Çaykur Rizespor-Göztepe
16.00 Başakşehir FK-Kasımpaşa
19.00 Antalyaspor-Trabzonspor
12 Aralık Pazar:
13.30 Adana Demirspor-Giresunspor
16.00 Yeni Malatyaspor-Alanyaspor
19.00 Beşiktaş-Kayserispor
13 Aralık Pazartesi:
18.00 Sivasspor-Galatasaray
20.30 Gaziantep FK-Fenerbahçe
SÜPER LİG 16. HAFTA PUAN DURUMU (10 ARALIK)
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