2021-2022 Süper Lig sezonunda heyecan 16. hafta maçlarıyla devam ediyor. İşte bu haftaki maçlar sırasında merakla araştırılan Süper Lig'de panaroma...
SÜPER LİG 16. HAFTA FİKSTRÜ
10 Aralık Cuma:
20.00 Altay 1-2 Hatayspor
11 Aralık Cumartesi:
13.30 Fatih Karagümrük 1-4 Konyaspor
16.00 Çaykur Rizespor 3-1 Göztepe
16.00 Başakşehir FK 2-1 Kasımpaşa
19.00 Antalyaspor-Trabzonspor
12 Aralık Pazar:
13.30 Adana Demirspor-Giresunspor
16.00 Yeni Malatyaspor-Alanyaspor
19.00 Beşiktaş-Kayserispor
13 Aralık Pazartesi:
18.00 Sivasspor-Galatasaray
20.30 Gaziantep FK-Fenerbahçe
SÜPER LİG 16. HAFTA PUAN DURUMU (11 ARALIK)
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