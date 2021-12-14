2021-2022 Süper Lig sezonunda heyecan 17. hafta maçlarıyla devam ecek. İşte bu haftaki maçlar sonrası merakla araştırılan Süper Lig'de panaroma...
SÜPER LİG 16. HAFTA FİKSTRÜ
10 Aralık Cuma:
20.00 Altay 1-2 Hatayspor
11 Aralık Cumartesi:
13.30 Fatih Karagümrük 1-4 Konyaspor
16.00 Çaykur Rizespor 3-1 Göztepe
16.00 Başakşehir FK 2-1 Kasımpaşa
19.00 Antalyaspor 2-1 Trabzonspor
12 Aralık Pazar:
13.30 Adana Demirspor 1-0 Giresunspor
16.00 Yeni Malatyaspor 2-6 Alanyaspor
19.00 Beşiktaş 4-2 Kayserispor
13 Aralık Pazartesi:
18.00 Sivasspor 1-0 Galatasaray
20.30 Gaziantep FK 3-2 Fenerbahçe
SÜPER LİG 16. HAFTA PUAN DURUMU (13 ARALIK)
SÜPER LİG 17. HAFTA MAÇLARI
17 Aralık Cuma
20:00 Giresunspor-Altay
18 Aralık Cumartesi
13:30 Kasımpaşa-Sivasspor
16:00 Trabzonspor-Hatayspor
16:00 Konyaspor-Antalyaspor
19:00 Galatasaray-Başakşehir FK
19:00 Alanyaspor-Adana Demirspor
19 Aralık Pazar
13:30 Çaykur Rizespor-Yeni Malatyaspor
16:00 Göztepe-Fatih Karagümrük
16:00 Kayserispor-Gaziantep FK
19:00 Fenerbahçe-Beşiktaş
YORUMLAR