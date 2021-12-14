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Haberler Futbol Süper Lig 16. hafta Süper Lig puan durumu! Süper Lig 17. hafta maç programı
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SÜPER LİG 16. HAFTA FİKSTRÜ

10 Aralık Cuma:

20.00 Altay 1-2 Hatayspor

11 Aralık Cumartesi:

13.30 Fatih Karagümrük 1-4 Konyaspor
16.00 Çaykur Rizespor 3-1 Göztepe
16.00 Başakşehir FK 2-1 Kasımpaşa
19.00 Antalyaspor 2-1 Trabzonspor

12 Aralık Pazar:

13.30 Adana Demirspor 1-0 Giresunspor
16.00 Yeni Malatyaspor 2-6 Alanyaspor
19.00 Beşiktaş 4-2 Kayserispor

13 Aralık Pazartesi:

18.00 Sivasspor 1-0 Galatasaray
20.30 Gaziantep FK 3-2 Fenerbahçe

SÜPER LİG 16. HAFTA PUAN DURUMU (13 ARALIK)

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AYRINTILI PUAN DURUMU

SÜPER LİG 17. HAFTA MAÇLARI

17 Aralık Cuma

20:00 Giresunspor-Altay

18 Aralık Cumartesi

13:30 Kasımpaşa-Sivasspor

16:00 Trabzonspor-Hatayspor

16:00 Konyaspor-Antalyaspor

19:00 Galatasaray-Başakşehir FK

19:00 Alanyaspor-Adana Demirspor

19 Aralık Pazar

13:30 Çaykur Rizespor-Yeni Malatyaspor

16:00 Göztepe-Fatih Karagümrük

16:00 Kayserispor-Gaziantep FK

19:00 Fenerbahçe-Beşiktaş

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