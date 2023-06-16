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16 Haziran MasterChef All Star 3. önlüğü kim kazandı?

MasterChef All Star'da önlük yarışı başladı. Ana kadroya girebilmek adına kıyasıya mücadelelerin yaşandığı MasterChef'te 3. önlük sahibini buluyor. MasterChef All Star yeni bölümde yarışmacılardan şef tabağı yapmaları istendi. En iyi tabağı yapıp üçüncü önlüğün sahibi olacak olan yarışmacı şeflerin değerlendirmesi sonucu bu akşam belli olacak. İşte 16 Haziran 2023 MasterChef All Star son bölümde yaşanan gelişmeler...

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  • MasterChef All Star 3. önlüğü kim aldı? 16 Haziran 2023 MasterChef ana kadroya kim girdi?

    TV8 ekranlarında yayınlanan yemek programı MasterChef All Star'da ana kadroya girebilmek için kıyasıya rekabet başladı. MasterChef'te iki önlük sahibini bulurken, yarışmacılar yeni bölümde 3. önlük için yarışacak. Peki, "MasterChef All Star 3. önlüğü kim kazandı?" İşte MasterChef All Star 3. önlüğü kazanan yarışmacı...
  • MasterChef All Star 3. önlüğü kim aldı? 16 Haziran 2023 MasterChef ana kadroya kim girdi?

    MASTERCHEF ALL STAR 3. ÖNLÜĞÜ KİM KAZANDI?

    MasterChef'te bu akşam şefler yarışmacılardan şef tabağı yapmalarını istedi. 3. önlüğün sahibi şeflerin değelendirmeleri sonucunda belli olacak. 

     
  • MasterChef All Star 3. önlüğü kim aldı? 16 Haziran 2023 MasterChef ana kadroya kim girdi?

    MASTERCHEF ANA KADRO

    Güzide (1. yarışmacı)

    Suna (2. yarışmacı)

    Ana kadroya girmeye hak kazanan yarışmacılar belli oldukça liste güncellenecektir.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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