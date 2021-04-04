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16. İstanbul Yarı Maratonu için bazı yollar bugün trafiğe kapalı olacak

Dünyanın en iyi 8 yarı maratonundan biri olarak değerlendirilen N Kolay İstanbul Yarı Maratonu, bugün 16. Kez yapılacak. Maraton nedeniyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak.  

16. İstanbul Yarı Maratonu için bazı yollar bugün trafiğe kapalı olacak
16. İstanbul Yarı Maratonu için bazı yollar bugün trafiğe kapalı olacak
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DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve bu yıl 16. Gerçekleştirilecek olan N Kolay İstanbul Yarı Maratonu pandemi tedbirleri altında koşulacak.

Yenikapı'dan başlayacak olan maraton, tarihi yarım adanın dolaşılmasının ardından tekrar başlangıç noktasında son bulacak.

MARATON NEDENİYLE BİRÇOK YOL ULAŞIMA KAPATILDI

N Kolay İstanbul Yarı Maratonu için bir çok yol trafiğe kapatıldı. Ekipler tarafından, saat 02.00'da Samatya Güney Yol, Sahil Kennedy Güney Yol, Sirkeci Sultanahmet Ayrımı, Yenikapı İDO arası, Namık Kemal varyant dönüşleri, Yenikapı Etkinlik Alanı'ndan Namık Kemal varyant güneye bağlantısı Sahil Kennedy Kuzey Avrasya Tünel Aksaray ayrımları ve Namık Kemal varyant arası kapatıldı.

İstanbul Valiliği, N Kolay İstanbul Yarı Maratonu nedeniyle 4 Nisan'da geçici süreyle trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurmuştu. Bu kapsamda saat 02.00 ile 15.00 arası kapalı olacak yollar kapatıldı.

05.00'DAN İTİBAREN KAPATILAN YOLLAR

Maraton nedeniyle bazı yollar ise saat 05.00 - 15.00 arası kapatılacak.

Ayvansaray Caddesi çift yönlü olarak, Atatürk Bulvarı'ndan Ragıp Gümüşpala Caddesi ve Abdülezelpaşa Caddesi istikametlerine bağlantı yolları, Gülhane Parkı sahil alt girişleri, Cankurtaran (Ahırkapı Sokak ve Ahırkapı İskele Sokak'tan sahil istikametine dönüş yapılmayacak.),Çatladıkapı (Aksakal Sokak ve Küçük Ayasofya Caddesi'nden sahil istikametine dönüş yapılmayacak.),Kumkapı (Işıl Sokak, Kumluk Alt Geçidi'nden Kumkapı Alt Geçidi'nden Sahil Kuzey Fatih Belediyesi halı saha çıkışlarından, İskele Meydanı Sokak'tan sahil kuzeye akım verilmeyecek.),Namık Kemal Caddesi, Sahil Kennedy bağlantısı kapatılacak, Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi bağlantısı kapatılacak. (Akım varyant üstünden geri döndürülecek.),Reşadiye Caddesi çift yönlü olarak, Ragıp Gümüşpala Caddesi çift yönlü olarak, Abdülezelpaşa Caddesi çift yönlü olarak, Kadir Has Caddesi çift yönlü olarak, Mürselpaşa Caddesi çift yönlü olarak, Galata Köprüsü çift yönlü olarak, Ankara Caddesi, Hamidiye kavşaktan Sirkeci istikametine kapatılacak.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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