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16 kentte suç örgütüne operasyon: 33 şüpheli için gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen suç örgütü soruşturmasının ardından bu sabah düğmeye basıldı. Suç örgütü kurmak ve üye olmak iddiasıyla 16 ilde 33 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti ve 13 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor

13.11.2018 - 11:57 | Güncelleme: HABERTURK.COM

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu koordinesinde çok önemli bir operasyona daha imza atıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kurulan örgüte üye olma, kurulan örgüt faaliyeti içinde cami, okul ve sağlık kuruluşuna 200 metreden yakın mesafede sentetik uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" yaptıkları tespit edilen şüpheliler hakkında gözaltı kararı verdi.

16 KENTTE 33 ŞÜPHELİ İÇİN GÖZALTI

Tamamlanan soruşturmanın ardından Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Tam 16 ilde, 33 şüphelinin yakalanmasına yönelik eşzamanlı olarak yürütülen operasyonda 13 şüpheli güvenlik güçlerince gözaltına alındı. Firari durumda olan 20 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLEN 33 İSİM

Çoğu üniversite mezunu olan ve kamuda çalışan şüphelilerin isimleri ise şöyle: Suç örgütü lideri Aydın B., örgüt yöneticisi Şehmus K., örgüt yöneticisi Barış Ç., Kazım E., Esat B., Celal E., İslam T., Berat Y., Nilüfer S., Mehmet B., Sabri K., Mehmet Şervan B., Adem A., Halim B., Musa A., Sezer G., Bülent A., Zeycan Ç., Yusuf O., İdris O., Gürbüz T., Emine O., Alaattin O., Alaattin G., Zeynal Ç., Mert Ö., Mert Ç., Ahmet Ş., Okan E., Erkan E., Fatih S., Cemali Ç., Ali Ö.

 

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