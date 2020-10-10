Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerOtomobil16 milyon adet hibrit sattı
ABONE OL

Toyota 23 yılda 16 milyon adet hibrit otomobil sattı

Japon otomotiv üreticisi Toyota, hibrit teknolojisini ilk tanıttığı 1997 yılından bu yana tüm dünyada 16 milyon adet hibrit araç satışı gerçekleştirdiğini bildirdi. Markanın 2009 yılında hibrit satışına başladığı Türkiye'de ise, bu araçların toplam satış adedinin 29 bin 776 adedi bulduğu kaydedildi

16 milyon adet hibrit sattı
HABERTURK.COM

Toyota, ilk kez 1997 yılında hibrit teknolojisine sahip modelini sunmasından bu yana hibrit araç satışlarında 16 milyon adedi geçtiğini duyurdu.

2020 yılının ilk 8 ayında tüm dünyada 979 bin 855 adetlik hibrit otomobil satışı gerçekleştiren Japon markanın, böylece toplamda 16 milyon 7 bin 441 adetlik satışa ulaştığı belirtildi.

Türkiye’de üretilen C-HR modelinin de yılın aynı dönemindeki 79 bin 132 adetlik satışıyla üretilmeye başlandığı 2016 yılından bu yana toplamda 655 bin 687 adetlik satışa imza attığı kaydedildi.

Avrupa’daki hibrit araç satışlarında da, 3 milyon adedi geçen Toyota'nın, yılın ilk 8 ayında tüm Avrupa’daki hibrit araç satışı adedinin 281 bin 876 olarak gerçekleştiği bilgisi paylaşıldı.

Toyota'nın, Türkiye’de ise 2009 yılından bugüne kadar 29 bin 776 adetlik hibrit otomobil satışı yaptığı belirtildi. Japon marka, Sakarya fabrikasında C-HR'ın yanı sıra, 2019'dan bu yana da Corolla Sedan modelinin hibrit versiyonu üretiyor.

Japon üretici, 2030 yılı için planlanan yıllık 5.5 milyon elektrikli araç satışlarının beklenenden 5 sene önce gerçekleşeceğini de açıkladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Range Rover Evoque'a hibrit motor geldi
OTOMOBİL1.5 litrelik motor ile geldi
Sürücüsüz taksi hizmetini başlattı - haberler
OTOMOBİLSürücüsüz taksi yolcu almaya başladı
Brexit'te dikkat çeken tahmin - haberler
OTOMOBİL'Brexit'in faturası 11 milyar euro'
Anadolu Isuzu yeni teknolojilerini tanıttı
OTOMOBİLYerli ticari araçta yeni mimari
Ford Bronco için Türkiye açıklaması - haberler
OTOMOBİL'Düşük donanımlı araç talebi artabilir'
Opel Crossland yenilendi - Haberler
OTOMOBİLAd değiştirten makyaj!
Tesla'ya sabotaj şoku
OTOMOBİLTesla'ya sabotaj şoku
Toyota elektrikli kamyon satışa sunacak
OTOMOBİLABD'de elektrikli kamyon satacak
Toyota ve Panasonic'ten işbirliği
OTOMOBİLHibritlere özel batarya üretecekler
Japonlar 'Brexit' tazminatı istiyor - Haberler
OTOMOBİLJaponlar 'Brexit' tazminatı istiyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X