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16 Şubat korona (Covid-19) tablosu açıklanıyor! Türkiye'de bugünkü koronavirüs vaka sayısı kaç?

Vatandaşlar son dakika korona vaka ve vefat sayısını araştırıyor. Türkiye'de koronavirüs ile mücadele devam ederken aşılama işlemleri de tüm hızıyla sürüyor. Sağlık Bakanlığı her gün en güncel koronavirüs tablosunu resmi internet adresini yayınlıyor. Peki 16 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte son dakika koronavirüs vaka ve vefat sayısı...

16 Şubat korona (Covid-19) tablosu açıklanıyor! Türkiye'de bugünkü koronavirüs vaka sayısı kaç?

16 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı mı? En güncel vaka sayılarına göre;Türkiye'de son 24 saatte 116 bin 452 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 945 kişinin testi pozitif çıktı, 91 kişi yaşamını yitirdi. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşılıyor. İşte son dakika korona haberleri...

16 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

16 Şubat koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı ancak açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacak.

15 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

Son 24 saatte 116 bin 452 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 945 kişinin testi pozitif çıktı, 91 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı 660 oldu.

TÜRKİYE'DEN KORONAVİRÜS HABERLERİ

Son 24 saatte 7 bin 106 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 482 bin 435'e yükseldi.

Test sayısı 31 milyon 633 bin 171'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 594 bin 128, vefat sayısı 27 bin 562, ağır hasta sayısı 1232 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 47,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,6, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

DÜNYADAN KORONAVİRÜS HABERLERİ

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 109 milyon 545 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 414 bini, iyileşenlerin sayısı 81 milyon 795 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 28 milyon 271 bini, Hindistan'da 10 milyon 925 bini, Brezilya'da 9 milyon 834 bini ve Rusya'da 4 milyon 86 bini aştı.

Avusturya, Almanya’nın Kovid-19'un mutasyona uğramış türlerinin yayılmasını önlemek amacıyla Çekya ve Avusturya’nın Tirol bölgesinden gelenlere sınırlarını kapatma kararına sert tepki gösterdi.

Avrupa Birliği'nde (AB) sanayi üretimi, salgın nedeniyle 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 8 geriledi. AB ihracatı ise geçen yıl yüzde 9,4 azaldı.

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, 1 Mart'tan itibaren artık lokantaları da normal hizmete açacaklarını, 16 Mart'tan itibaren öğrencilerin büyük bölümünün uzaktan eğitimine son vereceklerini söyledi.

Çin'in, Kovid-19'un kökenini araştıran Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) heyetinden salgının nasıl ve ne zaman yayılmaya başladığının belirlenmesine yardımcı olabilecek "ilk vakalara ait ham bilgileri vermediği" iddialarına bazı heyet üyelerinden itiraz geldi.

Çin'in ayrıca, Kovid-19'a karşı ülke içinde yaygın aşılama kampanyasında uygulanan aşılardan daha fazlasını ihraç ettiği bildirildi.

Peru Dışişleri Bakanı Elizabeth Astete, ulusal aşı programı başlamadan aşı yaptırdığı için görevinden ayrıldı.

Yemen hükümeti, aşılama çalışmaları kapsamında 2021 yılı içerisinde 12 milyon doz aşının ulaşmasının beklendiğini bildirdi.

Zimbabve'ye, Kovid-19 ile mücadele kapsamında Çin'den satın aldığı 200 bin dozluk Sinopharm aşısının ilk kısmı ulaştı.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapattığı sınır kapılarını yeniden açma kararı alınırken, ülkede Aralık 2020'de eğitime ara verilen okullarda yüz yüze eğitim tekrar başladı.

Kovid-19'un Güney Afrika'da ortaya çıkan türünün Tayland’da da tespit edildiği bildirildi.

Irak Sağlık Bakanı Hasan Temimi ülkede İngiltere varyantı Kovid-19 vakası tespit edildiğini duyurdu.

Kazakistan, Rus aşısı Sputnik V'in ülkede kullanımını onayladı.

Yeni Zelanda'nın en büyük kenti Acukland'da Kovid-19'un İngiltere'de ortaya çıkan bulaşıcı mutasyonunun görülmesi üzerine şehirde 3 günlük karantina ilan edildi. Bu kapsamda, okullar ve zorunlu ihtiyaçlara hizmet edenler dışındaki işletmeler kapatılırken, kente giriş ve çıkışlar durduruldu.

Ruanda, toplu aşılama programına başladığını duyurdu.

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