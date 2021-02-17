Survivor 2021'de Gönüllüler takımı şimdiye kadar iletişim oyununu kazanmayı başaramadı. Ünlüler takımı iletişim oyununu aldı ve arkadaşları ile mesajlaştı. Ekrana duygusal ve eğlenceli anlar yansıdı. Ünlülerin SMS sıralamasında bir ilk yaşandı. Peki Survivor 2021 kim elendi, kim veda etti? İşte Survivor eleme adayları ve SMS sıralaması...