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        16 terörist etkisiz hale getirildi

        Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit edilen 15 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde 1 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.09.2024 - 11:06 Güncelleme: 08.09.2024 - 11:10
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        16 terörist etkisiz hale getirildi
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        Türkiye'nin Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terör örgütlerine yönelik operasyonları sürüyor.

        Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde 16 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Şehitlerimiz için, milletimiz için, aziz vatanımız için durmadan, yorulmadan tüm gücümüzle mücadeleye devam.

        Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit ettiği 15 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde belirlediği 1 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi."

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