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        Haberler Gündem 3. Sayfa 16 yaşındaki çocuğu darbeden 6 kişi tutuklandı | Son dakika haberleri

        16 yaşındaki çocuğu darbeden 6 kişi tutuklandı

        İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde 16 yaşındaki çocuğu darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişiden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 01:27 Güncelleme: 22.08.2024 - 01:27
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        Büyükçekmece'de, 16 yaşındaki çocuğu darbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

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        İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir çocuğun kalabalık bir grup tarafından darbedildiğine ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

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        Ekipler, olayın Büyükçekmece'de yaşandığını, darbedilen çocuğun da 16 yaşındaki M.A.Z. olduğunu belirledi.

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        Çocuğu darbedenlerin kimliklerini tespit eden polis, yaşları 12 ila 17 arasında değişen B.Ç, M.T, R.E.K, N.N.K, M.Ç, B.M.D, B.G.D. ve H.E.K'yi gözaltına aldı.

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        Emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesine sevk edilen şüphelilerden B.G.D. savcı tarafından salıverildi.

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        Nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderilen 7 şüpheliden B.Ç, M.T, R.E.K, N.N.K, M.Ç ve H.E.K. "kasten yaralama" suçundan tutuklandı, B.M.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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