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        Haberler Gündem 3. Sayfa Eskişehir'de 16 yaşındaki çocuk ağabeyini tüfekle vurarak öldürdü! - Gündem haberleri

        Eskişehir'de bir çocuk ağabeyini tüfekle vurarak öldürdü

        Eskişehir'de korkunç bir olay meydana geldi. Kentte 16 yaşındaki bir çocuk, uyuyan ağabeyini tüfekle vurarak öldürdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 14:33 Güncelleme: 30.08.2023 - 14:35
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        16 yaşındaki çocuk ağabeyini öldürdü!
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        Eskişehir'de ağabeyini tüfekle öldürdüğü iddia edilen çocuk, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        AA'da yer alan habere göre korkunç olayda T.E. (16), henüz bilinmeyen nedenle yatağında uyuyan ağabeyi Arda Ercan'ı (22) tüfekle ateş ederek başından vurdu.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri Arda Ercan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Gözaltına alınan T.E, ifadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

        Hayatını kaybeden Arda Ercan'ın cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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