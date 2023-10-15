Silahla vurulan 16 yaşındaki çocuk öldü, akranı yaralı
Diyarbakır'da, geçen perşembe günü iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 16 yaşındaki iki çocuktan biri hayatını kaybetti
Diyarbakır'da, iki grup arasında çıkan kavgada yaralanan iki çocuktan biri yaşamını yitirdi.
Olay, geçen perşembe akşamı merkez Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 402. Sokak'ta meydana geldi.
İki grup arasındaki tartışma silahlı kavgaya döndü. Kavgada M.A.K. (16) ve Tufan Tokay (16) yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.Tufan Tokay
Yaralılardan durumu ağır olan Tufan Tokay, tedavi altına alındığı hastanede dün hayatını kaybetti. Tokay'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Aziziye Mezarlığı'na defnedildi.
Diğer çocuğun tedavisi devam ederken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.