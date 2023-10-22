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        Haberler Gündem 3. Sayfa 16 yaşındaki çocuk silahlı saldırıda öldü!

        Arkadaşlarıyla sohbet ederken silahlı saldırıya uğrayan 16 yaşındaki çocuk öldü

        Adana'da 16 yaşındaki çocuk, arkadaşları ile sohbet ettiği sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 22:38 Güncelleme: 22.10.2023 - 22:38
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        16 yaşındaki çocuk silahlı saldırıda öldü!
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        Adana'daki olay, Yüreğir ilçesine bağlı Dadaloğlu Mahallesi Sarıçam Deresi kenarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Erkan Efe D. (16) arkadaşlarıyla dere kenarında oturup sohbet ettiği sırada kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıyı gerçekleştiren kişi Erkan Efe'ye tabancayla defalarca ateş açtı.

        Çocuk açılan ateş sonucunda başından, boynundan ve göğsünden vurularak kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırgan kaçarak izini kaybettirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Erkan Efe D.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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