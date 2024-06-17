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        Haberler Gündem 3. Sayfa 16 yaşındaki İbrahim'den acı haber | Son dakika haberleri

        16 yaşındaki İbrahim'den acı haber

        Sıcak hava nedeniyle serinlemek için denize, nehire, göle giren çocuklardan, gençlerden peş peşe acı haberler geliyor. Son olarak Düzce'de denize giren 16 yaşındaki İbrahim Kolcu'nun cansız bedeni çıkarıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 19:15 Güncelleme: 17.06.2024 - 19:15
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        16 yaşındaki İbrahim'den acı haber
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        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde serinlemek için girdiği denizde kaybolan İbrahim Kolcu (16) için Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda cansız bedeni bulundu.

        Olay, dün saat 11.30 sıralarında Çayağzı sahilinde meydana geldi. Alesiyle tatil için Çorum'dan Akçakoca'ya gelen İbrahim Kolcu, serinlemek için denize girdi. İbrahim Kolcu, bir süre sonra dalgaların arasında kayboldu.

        Fotoğraf: İHA

        DENİZDEN VE HAVADAN ARADILAR

        Ailesin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik ekipleri kaybolan genci bulmak için denizden ve havadan arama çalışması başlattı.

        Dünden itibaren devam eden arama çalışmaları sırasında Kolcu'nun cesedi kaybolduğu noktada 2 metre derinlikte bulundu. Kolcu'nun cenazesi otopsi için İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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