16 yaşındaki İbrahim'den acı haber

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde serinlemek için girdiği denizde kaybolan İbrahim Kolcu (16) için Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda cansız bedeni bulundu.

Olay, dün saat 11.30 sıralarında Çayağzı sahilinde meydana geldi. Alesiyle tatil için Çorum'dan Akçakoca'ya gelen İbrahim Kolcu, serinlemek için denize girdi. İbrahim Kolcu, bir süre sonra dalgaların arasında kayboldu.