16 yaşındaki kız, arkadaşını bıçakladı
Şiddet haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Bu kez şiddetin faili 16 yaşındaki bir genç kız...
Çorum'da 18 yaşındaki genç, 16 yaşındaki kız arkadaşı tarafından bıçakla yaralandı.
Cemil Can A. (18) ile kız arkadaşı B.Y. (16) arasında, Kadeş Barış Meydanında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine B.Y, bıçakla Cemil Can Ayı yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı genç, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Şüpheli B.Y. ise polis ekiplerince ifade işlemleri için Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.
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