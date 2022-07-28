16 yaşındaki kız evinde ölü bulundu 0:00 / 0:00

İHA

Sakarya'da 16 yaşındaki kız çocuğu, evinde ailesi tarafından ölü bulundu.

Adapazarı ilçesi 15 Temmuz Camili Mahallesi'nde ikamet eden ve Anadolu Lisesi öğrencisi olan 16 yaşındaki Zeynep Sare Acar'ı, ailesi odasında hareketsiz şekilde buldu.

Durumun haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Doğuştan kalp rahatsızlığı olduğu ve bu sebeple hayatını kaybettiği belirtilen kız çocuğunun cenazesi ise Ferizli ilçesi Bakırlı Mahallesi’nde toprağa verilecek.