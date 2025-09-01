Habertürk
        16 yaşındaki kız ölü bulundu | Son dakika haberleri

        16 yaşındaki kız ölü bulundu

        Mersin'in Toroslar ilçesinde 16 yaşındaki kız çocuğu otomobilde tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu

        Giriş: 01.09.2025 - 20:36 Güncelleme: 01.09.2025 - 20:36
        16 yaşındaki kız ölü bulundu
        Mersin'in Toroslar ilçesinde Akbelen Mahallesi'nde dün park halindeki bir otomobilde bulunan Hiranur Nilgün Aygar'ın tabancayla vurulduğu ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

        Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, kız çocuğunun hayatını kaybettiğini belirledi.

        Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Aygar'ın "otomobilde elindeki tabancayı gösterdiği sırada kazara ateş aldığını" iddia eden Arda Ş. (19) ile yanındaki N.Ç. (20) ve M.Z. (28) gözaltına alındı.

        Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor. Öte yandan, Aygar'ın cenazesi Güneykent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        #Son dakika haberler
