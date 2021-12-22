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Haberler Gündem 3. Sayfa 16 yaşındaki kızı başından vurmuştu, cezası belli oldu
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16 yaşındaki kızı başından vuran 17 yaşındaki zanlının cezası belli oldu

Kayseri'nin İncesu ilçesinde eğlenmek için gittiği arkadaşının evinde, pompalı tüfekle başından vurularak öldürülen 16 yaşındaki genç kızın katil zanlısının cezası belli oldu. Suçlamaları kabul etmeyen katil zanlısı 17 yaşındaki B.A.'ya müebbet hapis cezası verildi

16 yaşındaki kızı başından vurmuştu, cezası belli oldu
16 yaşındaki kızı başından vurmuştu, cezası belli oldu
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İHA

Kayseri Adalet Sarayı 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında, tutuklu sanık B.A. (17) duruşma salonunda hazır bulunurken, tutuksuz sanık O.Ç. (16) duruşmada yer almadı. Ayrıca genç kızın babası ve taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Sanıkların yaşının küçük olmasından dolayı duruşma kapalı olarak gerçekleşirken, cumhuriyet savcısı bir önceki duruşmada verdiği mütalaayı tekrar etti ve tutuklu sanık B.A.'nın 'çocuğu kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına, tutuksuz sanık O.Ç.'nin ise beraat kararı alması yönünde mütalaa verdi.

Duruşmada yer alan tutuklu sanık B.A., suçlamaları ve mütalaayı kabul etmeyerek, beraatını talep etti. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık B.A. hakkında 'çocuğu kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verirken, sanık O.Ç. hakkında ise beraat kararı verdi.

POMPALI TÜFEKLE BAŞINDAN VURMUŞTU

Kayseri'nin İncesu ilçesine bağlı Bahçesaray Mahallesi TOKİ Konutları'nda geçen yıl 17 Ağustos'ta meydana gelen olayda, gece saatlerinde iddiaya göre, eğlenmek için arkadaşı O.Ç.'nin evine gelen B.A., pompalı tüfekle I.T.'yi başından vurdu. Evde bulunan diğer arkadaşları tarafından durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, I.T.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

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