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Beycan Üçkardeş’in haberine göre, kızının daha önce de 3 hafta boyunca kaybolduğunu söyleyen anne Teslime Karaca, “Muteber ilk kaybolduğunda iki kızın sayesinde bulduk. Muteber’e sosyal medyadan yazdılar. Dışarıda buluştular. Biz de polisi aradık, çocuk büro yakaladı. Eve geldi ve birkaç gün evde durdu” dedi.

Kızının eve geldikten sonra telefonunun olmadığını söyleyen anne Karaca, “Telefonu ortadan kaybolmuştu. Biz de Çocuk Büro’ya gittik telefonu versinler diye, orada kızımı bulan arkadaşı da geldi, içeri girdiler ve orada ne yaptılar, ne konuştular bilmiyorum. Dışarı çıktık dolmuşa bindik. Bir döndüm arkama baktım, kızım yok. Çocuk Büro’ya gittim tekrar, ‘Yine kaçtı’ dedim. O günden beri bulunamıyor” ifadelerini kullandı.

Anne Karaca sözlerine şöyle devam etti: "2 gün önce genç bir kız aradı. Kızımın Mersin’de olduğunu ve kendisiyle konuştuğunu söyledi. Bu süreçte çevresinde kızımı görenler olmuş ama kendisine bir türlü ulaşamadık. Bir an önce kızıma kavuşmak için yetkililerden yardım istiyorum."