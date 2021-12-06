DHA

Olay, dün Develi ilçesi Camicedit Mahallesi'nde meydana geldi. Develi Lisesi 10´uncu sınıf öğrencisi Melik Taha Tokgöz´ü odasında hareketsiz halde bulan yakınları, durumu sağılık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Tokgöz´ü Develi Devlet Hastanesi´ne kaldırdı. Tokgöz, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tokgöz´ün cenazesi otopsisi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Tokgöz´ün, ön otopsi raporunda kalp krizinden hayatını kaybettiği belirlendi. Otopsi işlemlerinin ardından Tokgöz´ün cenazesi Şıhlı Mahallesi'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazına Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melik Taha Tokgöz´ün yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Tokgöz´ün cenazesi mahalle mezarlığında toprağa verildi.