16 yaşındaki oğlu balyozla öldürdü 0:00 / 0:00

DHA

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde K.A. (16) annesiyle tartışan babası Mehmet A.'yı (51) balyozla öldürdü.

Olay, öğleden sonra Suruç'a bağlı Karaca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, tek katlı müstakil evde yaşayan Mehmet A., ismi öğrenilemeyen eşi ile tartıştı. Sebebi öğrenilemeyen tartışma sırasında eve gelen K.A., anne ve babasını ayırmaya çalıştı.

TOKAT ATINCA, BALYOZLA VURDU

İddiaya göre tartışma sırasında K.A. eşine tokat attı. Bu duruma öfkelenen K.A., evde bulunan balyozla babasının kafasına vurdu. Aldığı darbe ile kanlar içersinde yere yığılan Mehmet A., ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.

Mehmet A.'nın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. K.A. ise, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.