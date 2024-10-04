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        Haberler Gündem Güncel 16 yaşındaki Sebahat 2 gündür kayıp | Son dakika haberleri

        16 yaşındaki Sebahat 2 gündür kayıp

        Afyonkarahisar'da dün öğle saatlerinde evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan 16 yaşındaki Sebahat Bozkurt için arama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 17:19 Güncelleme: 04.10.2024 - 17:19
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        16 yaşındaki Sebahat 2 gündür kayıp
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        Afyonkarahisar'ın merkez Sahipata Mahallesi'nde yaşayan 16 yaşındaki Sebahat Bozkurt, dün öğle saatlerinde evden çıktı bir daha geri dönmedi.

        Gün boyu kızlarına ulaşamayan Bozkurt ailesi durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri Sebahat Bozkurt'un bulunması için çalışma başlattı.

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        #kayıp
        #afyonkarahisar
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