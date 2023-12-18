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        Haberler Televizyon 17 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI| Pazar akşamı reytinglerde zirve yarışı! AB ve total reyting sıralaması

        Pazar akşamı reytinglerde zirve yarışı! 17 Aralık reyting sonuçları

        Reyting sonuçları 17 Aralık Pazar günü ekrana gelen yapımların ardından televizyon izleyicileri ve magazin gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor. Show TV'nin geçtiğimiz akşam ekrana gelen yeni dizisi Ne Gemiler Yaktım, Kirli Sepeti ve MasterChef All Star gibi yapımlar reyting sıralamasında rakiplerini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte güncel AB ve total reyting sonuç sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2023 - 09:13 Güncelleme: 18.12.2023 - 09:13
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        Reyting sonuçları 17 Aralık Pazar sonuçları geçtiğimiz akşam ekrana gelen yapımların ardından magazin gündemini takip edenler ve televizyon izleyicileri tarafından merak edilip araştırılıyor. Geçtiğimiz akşam ekrana gelen Ne Gemiler Yaktım, Kirli Sepeti ve MasterChef All Star öne çıkan yapımlarırakiplerini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte geçtiğimiz günün en çok izlenen yapımları...

        17 Aralık reyting sonuçları AB ve total sıralama:

        2

        17 ARALIK TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        3

        17 ARALIK AB REYTİNG SONUÇLARI

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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