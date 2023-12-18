Pazar akşamı reytinglerde zirve yarışı! 17 Aralık reyting sonuçları
Reyting sonuçları 17 Aralık Pazar günü ekrana gelen yapımların ardından televizyon izleyicileri ve magazin gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor. Show TV'nin geçtiğimiz akşam ekrana gelen yeni dizisi Ne Gemiler Yaktım, Kirli Sepeti ve MasterChef All Star gibi yapımlar reyting sıralamasında rakiplerini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte güncel AB ve total reyting sonuç sıralaması...
Reyting sonuçları 17 Aralık Pazar sonuçları geçtiğimiz akşam ekrana gelen yapımların ardından magazin gündemini takip edenler ve televizyon izleyicileri tarafından merak edilip araştırılıyor. Geçtiğimiz akşam ekrana gelen Ne Gemiler Yaktım, Kirli Sepeti ve MasterChef All Star öne çıkan yapımlarırakiplerini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte geçtiğimiz günün en çok izlenen yapımları...
17 Aralık reyting sonuçları AB ve total sıralama:
17 ARALIK TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
17 ARALIK AB REYTİNG SONUÇLARI