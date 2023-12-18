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Reyting sonuçları 17 Aralık Pazar sonuçları geçtiğimiz akşam ekrana gelen yapımların ardından magazin gündemini takip edenler ve televizyon izleyicileri tarafından merak edilip araştırılıyor. Geçtiğimiz akşam ekrana gelen Ne Gemiler Yaktım, Kirli Sepeti ve MasterChef All Star öne çıkan yapımlarırakiplerini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte geçtiğimiz günün en çok izlenen yapımları...

17 Aralık reyting sonuçları AB ve total sıralama: