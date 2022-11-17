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MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi isimler elemeye kaldı?

Bu akşam ekrana gelecek MasterChef'in yeni bölümünde, kıyasıya rekabet kaldığı yerden devam edecek. İki takım arasında oynanan oyun sonrasında, kaybeden takım dokunulmazlık oyunu için birbirleriyle yarışacak. Gecenin sonunda ise bir yarışmacı, elenmeye bir adım daha yaklaşacak. 17 Kasım MasterChef'te nasıl gelişmeler yaşanacak?

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  • 17 Kasım MasterChef'te takım oyununu kim kazandı, dokunulmazlığı kim aldı, hangi isimler elemeye kaldı?

    MasterChef'te heyecan tüm hızıyla sürüyor. Mavi ve kırmızı takımların belli olmasının ardından bu akşam yine bir takım oyunu oynanacak. Kaybeden takım arasında gerçekleştirilecek dokunulmazlık oyunu sonrası, eleme potasına gidecek kritik isimler belirlenecek. Peki, 17 Kasım MasterChef bölümünde; hangi takım dokunulmaz oyunu oynayacak, hangi isim elenmeye bir adım daha yaklaşacak? İşte, detaylar...
  • 17 Kasım MasterChef'te takım oyununu kim kazandı, dokunulmazlığı kim aldı, hangi isimler elemeye kaldı?

    MASTERCHEF SON BÖLÜMDE TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

    15 Kasım günü ekranlara gelen MasterChef'te haftanın ilk takım oyunu oynandı. Şefler yarışmacılardan, dünyaca ve Türkiye'de ünlü film veya dizilerin içinde çok önemli rolü olan tatlıları (Donat, Havuçlu Tarçınlı Kek, kanoli, Krem Brule, Elmalı Strudel) yarpmalarını istedi. Tatlının hangi film ve diziye ait olduğunu bilen yarışmacıya ise ekstra 5 dk süre verildi. Jüri değerlendirmeleri sonucunda ilk takım oyununun galibi kırmızı takım oldu.
  • 17 Kasım MasterChef'te takım oyununu kim kazandı, dokunulmazlığı kim aldı, hangi isimler elemeye kaldı?

    15 KASIM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

    Takım oyununu kaybeden mavi takım kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişti. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Büşra dokunulmazlığın sahibi oldu.
  • 17 Kasım MasterChef'te takım oyununu kim kazandı, dokunulmazlığı kim aldı, hangi isimler elemeye kaldı?

    MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

    Dokunulmazlığın sahibi Büşra 1. eleme adayı olarak Tolga'yı belirlerken. 2. eleme adayı ise takım oylaması sonucunda Fatma Nur oldu. 

    Diğer eleme potasına girecek isim, MasterChef'in 17 Kasım tarihli bölümünde belirlenecek.
  • 17 Kasım MasterChef'te takım oyununu kim kazandı, dokunulmazlığı kim aldı, hangi isimler elemeye kaldı?

    MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

    MasterChef Türkiye yarışmasında 13 Kasım Pazar günü yayınlanan bölümde hayallerine veda ederek elenen isim Burak oldu.
  • 17 Kasım MasterChef'te takım oyununu kim kazandı, dokunulmazlığı kim aldı, hangi isimler elemeye kaldı?

    MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI

    Metin - Kaptan

    Görkem

    Kıvanç

    Burak Kaya

    Ayaz
  • 17 Kasım MasterChef'te takım oyununu kim kazandı, dokunulmazlığı kim aldı, hangi isimler elemeye kaldı?

    MASTERCHEF MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI

    Büşra - Kaptan

    Gamze

    Tolga

    Yağız

    Barış

    Fatma Nur

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