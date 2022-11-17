MasterChef'te heyecan tüm hızıyla sürüyor. Mavi ve kırmızı takımların belli olmasının ardından bu akşam yine bir takım oyunu oynanacak. Kaybeden takım arasında gerçekleştirilecek dokunulmazlık oyunu sonrası, eleme potasına gidecek kritik isimler belirlenecek. Peki, 17 Kasım MasterChef bölümünde; hangi takım dokunulmaz oyunu oynayacak, hangi isim elenmeye bir adım daha yaklaşacak? İşte, detaylar...