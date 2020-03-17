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17 Mart Evde bakım parası yatan iller! Evde bakım maaşı sorgula hemen

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evinde yaşlı, hasta ya da engelli vatandaşlara bakan aile yakınına verilen evde bakım maaşı illere göre hesaplara yatmaya başladı. Peki 17 Mart 2020 hangi illere evde bakım maaşı yattı? İşte evde bakım parası yatan iller...

17 Mart Evde bakım parası yatan iller

Evde bakım maaşı Mart ayı ödemeleri başladı. Evde bakım maaşı alanlar merakla maaşların hesaba yatmasını bekliyorlar. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılan maaş, illere göre yatırılmaktadır. İşte 17 Mart Evde bakım parası yatan iller...

17 MART EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER

Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur. 

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, evde bakım maaşı ocak-haziran döneminde bin 305 lira iken, temmuz ayından itibaren bin 383 liraya çıktı. 

Bakıma muhtaç engellilerin özel bakım merkezlerinde bakımı için ödenen para tutarı da 2 bin 611 liradan 2 bin 767 liraya yükseldi.

Bakıma ihtiyacı olan engelli ile yaşlıların ailelerinden ayrılmaması ve vatandaşların hayat kalitesinin yükseltilmesi amacıyla verilen yardım kapsamında, Türkiye genelinde 2018'de 513 bin 276 vatandaşa 6 milyar 675 milyon lira kaynak aktarıldı.

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapılıyor.

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