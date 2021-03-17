AA

17 Mart koronavirüs tablosunun yayınlanması bekleniyor. En güncel koronavirüs tablosuna göre; Türkiye'de son 24 saatte 158 bin 386 Kovid-19 testi yapıldı, 16 bin 749 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 71 kişi hayatını kaybetti. İşte Türkiye'den son dakika koronavirüs haberleri...

17 MART KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı 17 Mart koronavirüs tablosunu henüz açıklamadı ancak açıklar açıklamaz haberimizde yer alacak.

16 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 158 bin 386 Kovid-19 testi yapıldı, 16 bin 749 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 71 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 874 oldu.

Son 24 saatte 17 bin 893 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 734 bin 862'ye yükseldi.

Test sayısı 35 milyon 435 bin 502'ye ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 911 bin 642, vefat sayısı 29 bin 623, ağır hasta sayısı 1474 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 51,6, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 29,8, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

İL BAZINDA KORONA VAKA SAYILARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 6-12 Mart döneminde il bazında Kovid-19 vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaşarak, "Tedbirlere uyarak normalleşmek mümkün." ifadesini kullandı.

Haftalık verilere göre her 100 binde en fazla Kovid-19 vakası, Samsun, Sinop, Giresun, Balıkesir ve Kilis'te görüldü.

Her 100 binde en az Kovid-19 vakası görülen iller Siirt, Şırnak, Hakkari, Şanlıurfa ve Batman olarak sıralandı.

Son 1 haftada 100 bin nüfusta Kovid-19 vaka görülme oranı en çok artan ve en çok azalan illeri de açıklayan Koca, Twitter hesabından yaptığı grafikli paylaşımda, "Son hafta 100 bin nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Samsun, Kilis, Balıkesir, İstanbul ve Yalova. En çok azalan illerimiz: Sakarya, Ordu, Amasya, Rize ve Burdur. Birlikte tedbirlere uyarak kontrollü normalleşmeye destek olalım." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Bosna Hersek'te koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyen Erdoğan, "Salgınla mücadelede Devlet Başkanlığı Konseyi'nin sergilediği ortak iradeyi takdir ediyoruz. Biz de dost kara günde belli olur anlayışıyla salgının başından itibaren Bosna Hersek'in yanında olduk. İnşallah, bundan sonra da bu tavrımızı muhafaza edeceğiz. Bu vesileyle de bu seyahatin ardından 30 bin doz aşıyı da aynı şekilde Bosna Hersek'e göndereceğiz." diye konuştu.

Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı bir köyde, Sinop'un Durağan ilçesi Akçaalan köyünde ve Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı Tandır köyünde, Adıyaman'da da 81 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Kastamonu'nun Araç ilçesindeki bir köyde uygulanan karantina süresi uzatıldı.

Gaziantep'te 288, Kocaeli'de ise 498 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası kesildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kafede alınan tedbirleri ihlal eden 16 kişiye idari para cezası uygulandı

İLLERE GÖRE HAFTALIK KORONAVİRÜS VAKA SAYISI

Sağlık Bakanlığının açıkladığı 6-12 Mart'ı kapsayan verilere göre, 57 ilde, 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı arttı, 24 ilde azaldı.

Sağlık Bakanlığı, 81 il için, 6-12 Mart'ta 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Buna göre, İstanbul'da her 100 bin kişideki vaka sayısı 111,57'den 178,25'e, İzmir'de 66,47'den 78,57'ye, Ankara'da 54,83'ten 68,53'e yükseldi.

Her 100 bin kişideki vaka sayısı 348,36'dan 458,53'e yükselen Samsun, bir önceki hafta olduğu gibi yine ülke genelinde en yüksek vaka sayısına sahip il oldu.

Samsun'un ardından en fazla vaka Sinop, Giresun, Balıkesir ve Kilis'te görüldü. 100 binde vaka sayıları Sinop'ta 314,15'ten 345,56'ya, Giresun'da 282,14'ten 296,84'e, Balıkesir'de 172,46'dan 257,60'a, Kilis'te 163,17'den 255,62'ye yükseldi.

100 binde görülen Kovid-19 vaka sayılarına göre bir önceki haftaya kıyasla 57 ilde artış yaşandı, 24 ilde sayı azaldı.

Artış yaşanan iller şöyle sıralandı:

Adana, Adıyaman, Aksaray, Ankara, Antalya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce, Edirne, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Tunceli, Uşak, Van, Yalova, Yozgat, Zonguldak.

Vaka sayıları bir önceki haftaya göre, Afyon, Ağrı, Amasya, Artvin, Bartın, Bitlis, Bolu, Burdur, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, Hatay, Kars, Kütahya, Manisa, Mersin, Ordu, Rize, Sakarya, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Trabzon'da ise azaldı.

100 binde en fazla vaka sayısının görüldüğü Samsun, bir önceki haftayla kıyaslandığında da en fazla vaka artışının yaşandığı il oldu. Bu ilde 100 binde görülen vaka sayısı bir haftada 110,17 oranında arttı.

Yine bir önceki haftaya kıyasla Samsun'dan sonra en fazla artışın yaşandığı iller Kilis, Balıkesir, İstanbul ve Yalova oldu.

Sakarya, Ordu, Rize, Burdur ve Bitlis, bir hafta içinde 100 binde görülen vaka sayısı en fazla azalan iller olarak sıralandı.

Ülke genelindeki 25 ilin haftalık vaka sayısı 100 bin kişide 100'ün üstündeyken, bunlardan 11'inin 100 binde 200'ün üstünde olması dikkati çekti.

Her 100 bin kişideki vaka sayısının en fazla olduğu 5 ilin hemen ardından gelen ve haftalık vaka sayısı 100 binde 200'ün üstündeki şehirler "Ordu (248,62),Tokat (243,53),Trabzon (222,32),Konya (203,91),Edirne (200,36) ve Yalova (200,33)" şeklinde sıralandı.

Bu şehirlerin ardından her 100 bin kişide 100'den fazla vakanın görüldüğü iller sırasıyla şöyle:

"Osmaniye (198,89),Rize (188,18),İstanbul (178,25),Aksaray (173,52),Amasya (163,64),Adıyaman (154,63),Çanakkale (149,76),Kayseri (142,95),Kocaeli (138,39),Gümüşhane (137,61),Kırklareli (137,12),Tekirdağ (121,64),Kastamonu (118,23),Artvin (100,88)"

Haftalık verilere göre en iyi durumdaki Siirt'te vaka sayısı 100 binde 12,08'den 2,11'e düştü. Bu ilin ardından 4,46 ile Şırnak, 7,84 ile Hakkari her 100 bin kişide en az vakanın görüldüğü şehirler oldu.

Haftalık vaka sayısı her 100 bin kişide 35'in altında olan diğer iller düşükten yükseğe doğru şöyle sıralandı:

"Şanlıurfa (15,41),Batman (15,64),Bitlis (15,95),Mardin (17,32),Diyarbakır (17,83),Uşak (19,22),Van (20,36),Ağrı (22,22),Kars (24,92),Bingöl (25,2),Muş (27,24),Elazığ (29,59)"

Haftalık vaka sayısı 100 bin kişide 35 ila 100 arasında olan iller düşükten yükseğe doğru sırasıyla şu şekilde:

"Denizli (41,5),Sivas (43,88),Erzurum (45,63),Yozgat (46,05),Karabük (47,21),Çankırı (47,29),Afyonkarahisar (47,5),Kırşehir (47,73),Manisa (50,12),Bayburt (51,28),Erzincan (53,75),Tunceli (53,93),Kahramanmaraş (56,5),Karaman (56,88),Aydın (58,71),Isparta (61,09),Bartın (62,82),Adana (63),Nevşehir (64,6),Bolu (65,76),Gaziantep (67,44),Ankara (68,53),Hatay (69,43),Çorum (73,19),Ardahan (73,83),Eskişehir (74,59),Zonguldak (75,44),Bursa (78,47),İzmir (78,57),Muğla (80,24),Iğdır (80,97),Bilecik (81,38),Düzce (81,63),Kütahya (85,14),Burdur (86,49),Kırıkkale (88,27),Niğde (89,21),Sakarya (90,15),Malatya (92,66),Antalya (95,16),Mersin (96,75)"