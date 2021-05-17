Ülke genelinde uygulanan 17 günlük sokağa çıkma yasağında İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranlarını araştırıyor. 17 Mayıs 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 17 Mayıs 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

17 MAYIS İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Karaağaç Mah,Pınartepe Mah,Çakmaklı Mah,Cumhuriyet Mah,19 Mayıs Mah,Alkent 2000 Mah,Atatürk Mah Arıza Sebebi : Terfi Merkezi Arızası Açıklama : Kıraç Terfi Tesis İçi Trafo Arızası Sebebiyle Durmuştur. Beylikdüzü Terfiye Çalışamadıgından Dolayı Beylikdüzü Terfi İşletme Dışı Kalmıştır. Başlama Tarihi : 17.05.2021 08:57 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.5.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Dereseki Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 17.05.2021 10:13 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.5.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beylikdüzü Etkilenen Mahalleler : Kavaklı Mah,Adnan Kahveci Mah Arıza Sebebi : Terfi Merkezi Arızası Açıklama : Kıraç Terfi Tesis İçi Trafo Arızası Sebebiyle Durmuştur. Beylikdüzü Terfiye Çalışamadıgından Dolayı Beylikdüzü Terfi İşletme Dışı Kalmıştır. Başlama Tarihi : 17.05.2021 08:57 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.5.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beyoğlu Etkilenen Mahalleler : Kücük Piyale Mah,Kaptanpaşa Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 17.05.2021 10:35 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.5.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Esenyurt Etkilenen Mahalleler : Necip Fazıl Kısakürek Mah,Hürriyet Mah,Osmangazi Mah,Örnek Mah,Süleymaniye Mah,Atatürk Mah[Kıraç Namık Kemal Mah],Akçaburgaz Mah,Barbaros Hayrettin Paşa Mah,Gökevler Mah,Battalgazi Mah Arıza Sebebi : Terfi Merkezi Arızası Açıklama : Kıraç Terfi Tesis İçi Trafo Arızası Sebebiyle Durmuştur. Beylikdüzü Terfiye Çalışamadıgından Dolayı Beylikdüzü Terfi İşletme Dışı Kalmıştır. Başlama Tarihi : 17.05.2021 08:57 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.5.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Çekmeköy Etkilenen Mahalleler : Soğukpınar Mah,Cumhuriyet Mah,Aydınlar Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 17.05.2021 09:29 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.5.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLAI - 17 MAYIS 2021