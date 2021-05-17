Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

17 Mayıs İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ DUYURDU: İstanbul'da 6 ilçede su kesintisi!

İstanbul Anadolu Yakası su kesintileri ve İstanbul Avrupa yakası su kesintileri araştırılıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Başkanlığı, 17 Mayıs Pazartesi günü yaşanacak kesintileri İstanbullularla paylaştı. İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ açıkladı... İşte 17 Mayıs Pazartesi günü arıza, bakım ve onarım nedeniyle İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler

17 Mayıs İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ DUYURDU: İstanbul'da 6 ilçede su kesintisi!

Ülke genelinde uygulanan 17 günlük sokağa çıkma yasağında İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranlarını araştırıyor. 17 Mayıs 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 17 Mayıs 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

17 MAYIS İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe:B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler:Karaağaç Mah,Pınartepe Mah,Çakmaklı Mah,Cumhuriyet Mah,19 Mayıs Mah,Alkent 2000 Mah,Atatürk Mah
Arıza Sebebi:Terfi Merkezi Arızası
Açıklama:Kıraç Terfi Tesis İçi Trafo Arızası Sebebiyle Durmuştur. Beylikdüzü Terfiye Çalışamadıgından Dolayı Beylikdüzü Terfi İşletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi:17.05.2021 08:57
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 17.5.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Beykoz
Etkilenen Mahalleler:Dereseki Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:17.05.2021 10:13
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 17.5.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler:Kavaklı Mah,Adnan Kahveci Mah
Arıza Sebebi:Terfi Merkezi Arızası
Açıklama:Kıraç Terfi Tesis İçi Trafo Arızası Sebebiyle Durmuştur. Beylikdüzü Terfiye Çalışamadıgından Dolayı Beylikdüzü Terfi İşletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi:17.05.2021 08:57
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 17.5.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler:Kücük Piyale Mah,Kaptanpaşa Mah
Arıza Sebebi:150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:17.05.2021 10:35
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 17.5.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Esenyurt
Etkilenen Mahalleler:Necip Fazıl Kısakürek Mah,Hürriyet Mah,Osmangazi Mah,Örnek Mah,Süleymaniye Mah,Atatürk Mah[Kıraç Namık Kemal Mah],Akçaburgaz Mah,Barbaros Hayrettin Paşa Mah,Gökevler Mah,Battalgazi Mah
Arıza Sebebi:Terfi Merkezi Arızası
Açıklama:Kıraç Terfi Tesis İçi Trafo Arızası Sebebiyle Durmuştur. Beylikdüzü Terfiye Çalışamadıgından Dolayı Beylikdüzü Terfi İşletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi:17.05.2021 08:57
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 17.5.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Çekmeköy
Etkilenen Mahalleler:Soğukpınar Mah,Cumhuriyet Mah,Aydınlar Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:17.05.2021 09:29
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 17.5.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.


İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLAI - 17 MAYIS 2021

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Covid 19 test sonucu ne zaman çıkıyor? E-nabız Koronavirüs test sonucu öğrenme ekranı
GÜNDEMKoronavirüs test sonucu ekranı
AŞI RANDEVUSU ALMA: Aşı randevusu nasıl alınır? Aşı randevu alma e-Devlet MHRS ekranı
GÜNDEMCovid-19 aşı randevusu nasıl alınır?
KOVİD PAVYON| Son dakika: Bu kadarına pes! 45 kişiye 283 bin TL para cezası
GÜNDEMKorona pavyona 4. baskın! Bu kadarına pes!
MEB'ten son açıklama: Okullar ne zaman kapanacak? 2021 Yaz tatili ne zaman olacak?
GÜNDEMOkullar ne zaman kapanacak?
Motokurye kaza kurbanı
GÜNDEMMotokurye kaza kurbanı
Düğün salonları ne zaman açılacak? Tarih belli oldu! 2021 düğünler serbest mi, yasak mı?
GÜNDEMDüğün salonları ne zaman açılacak?
ÖSYM sınav takvimi: 2021 DGS, YKS, YÖKDİL, KPSS sınavları ne zaman, başvuru tarihleri ne?
GÜNDEM2021 ÖSYM sınav takvimi
AYEDAŞ, BEDAŞ İstanbul elektrik kesinti sorgula: İstanbul elektrik kesintisi duyuruları (17 Mayıs)
GÜNDEMAYEDAŞ, BEDAŞ elektrik kesintileri (17 Mayıs)
Aşı sırası kimde, hangi grupta? AŞI SIRASI SORGULAMA: Covid-19 aşı öğrenme SMS ve e-Nabız ekranı ve aşı takvimi
GÜNDEMKorona virüs aşı sırası sorgulama ekranı!
YÜKSELİYOR! Son dakika: 17 Mayıs baraj doluluk oranı - İSKİ
GÜNDEMYağışların ardından barajlarda son durum!