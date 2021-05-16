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17 Mayıs kamu mesai saatleri nasıl olacak? Tam kapanma sonrası 17 Mayıs kamu mesai saatleri

17 günlük tam kapanmanın son gününde İçişleri Bakanlığı 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’ten 1 Haziran 2021 Salı günü saat 05.00’e kadar uygulanacak olan kademeli normalleşme dönemi takvimini açıkladı. İşte son açıklamalara göre 17 Mayıs kamu mesai saatleri...

17 Mayıs kamu mesai saatleri nasıl olacak? Tam kapanma sonrası 17 Mayıs kamu mesai saatleri

İçişleri Bakanlığı, 17 Mayıs saat 05.00 itibariyle sona erecek tam kısıtlama dönemi sonrası başlayacak kademeli normalleşme takvimini açıkladı. Buna göre; 17 Mayıs itibarıyla geçerli olacak kamu mesai saatleri de belli oldu. İşte detaylar...

17 MAYIS KAMU MESAİ SAATLERİ

Cumhurbaşkanlığının 14.04.2021 tarih ve 2021/8 sayılı Genelgesi ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının 27.04.2021 tarih ve 17665 sayılı yazısı doğrultusunda, kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanmakta olan 10.00-16.00 saatleri arası mesai sistemi ile uzaktan/dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma usulünün uygulanmasına kademeli normalleşme döneminde de devam edilecektir.

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