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17 Mayıs korona tablosu 2021 açıklanıyor! Bugün korona vaka sayısı kaç?

Koronavirüs salgınında vaka sayısı her geçen gün azalmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı her gün en güncel korona vaka sayısını yayınlıyor. En güncel korona tablosuna göre; ağır hasta sayısı 2 bin 468 oldu, 14 bin 418 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 947 bin 256'ya yükseldi. İşte en güncel koronavirüs tablosu ve son dakika korona haberleri...

17 Mayıs korona tablosu 2021 açıklanıyor! Bugün korona vaka sayısı kaç?

17 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı mı? En güncel korona tablosuna göre; Türkiye'de 10 bin 512 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 223 kişi yaşamını yitirdi. Tam kapanma süreci sona erdi, kademeli normalleşmeye geçildi. Koronavirüs vaka sayısında düşüş sürüyor. İşte en güncel koronavirüs haberleri...

17 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

17 Mayıs koronavirüs tablosu henüz açıklanmadıa ancak açıklanır açıklanmaz haberimizde olacak.

16 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de son 24 saate 202 bin 243 Kovid-19 testi yapıldı, 10 bin 512 kişinin testi pozitif çıktı, 223 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 202 bin 243 Kovid-19 testi yapıldı. 10 bin 512 kişinin testi pozitif çıktı, 223 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 920 oldu.

Ağır hasta sayısı 2 bin 468 olarak kayda geçti, 14 bin 418 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 947 bin 256'ya yükseldi.

Test sayısı 50 milyon 869 bin 896'ya ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 117 bin 374, vefat sayısı 44 bin 760 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4, yatak doluluk oranı yüzde 43,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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