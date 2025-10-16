Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Kütahya'da 17 öğrenci gıdadan zehirlendi

        Kütahya'da 17 öğrenci gıdadan zehirlendi

        Kütahya'da, 17 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2025 - 02:35 Güncelleme: 16.10.2025 - 02:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya'da 17 öğrenci gıdadan zehirlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kütahya'da, geziden dönerken rahatsızlanan 17 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.

        Muğla'dan Eskişehir'e gezi için giden bir lisenin öğrencileri, yemek yedikten bir süre sonra rahatsızlandı.

        AA'nın haberine göre; bulantı ve kusma şikayetiyle 17 öğrenci, Kütahya Şehir Hastanesi acil servisine başvurdu.

        Tedavi altına alınan öğrencilerin, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ersin Tatar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Ersin Tatar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Trump'tan Gazze'de ateşkese dair açıklama
        Trump'tan Gazze'de ateşkese dair açıklama
        Putin Şara ile görüştü
        Putin Şara ile görüştü
        "Savaş bitmezse Rusya bedel ödeyecek"
        "Savaş bitmezse Rusya bedel ödeyecek"
        Thunberg İsrail'de yaşadıklarını anlattı
        Thunberg İsrail'de yaşadıklarını anlattı
        Fazla ilaç veren hemşireye müebbet hapis talebi
        Fazla ilaç veren hemşireye müebbet hapis talebi
        Emlak vergisinde rayiç bedele sınır
        Emlak vergisinde rayiç bedele sınır
        Golden Boy'da büyük gurur!
        Golden Boy'da büyük gurur!
        Merve'ye korkunç saldırı! Yaşam savaşı veriyor!
        Merve'ye korkunç saldırı! Yaşam savaşı veriyor!
        Tuzla tersanesindeki gemide patlama! Ölü ve yaralılar var!
        Tuzla tersanesindeki gemide patlama! Ölü ve yaralılar var!
        Icardi fedakarlığa hazır!
        Icardi fedakarlığa hazır!
        Dünyada kiralık sosyal konut nasıl uygulanıyor?
        Dünyada kiralık sosyal konut nasıl uygulanıyor?
        Velayeti 4 kez değişti, son talep reddedildi! Hakim: Anne-baba savaşıyor!
        Velayeti 4 kez değişti, son talep reddedildi! Hakim: Anne-baba savaşıyor!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        Sağlık astsubayı emekli meslektaşını öldürdü!
        Sağlık astsubayı emekli meslektaşını öldürdü!
        Arda Güler'den çarpıcı açıklamalar!
        Arda Güler'den çarpıcı açıklamalar!
        Saran'dan Tedesco, Devin Özek, Duran açıklaması!
        Saran'dan Tedesco, Devin Özek, Duran açıklaması!
        "Büşra'yı evde ölü buldum" demişti... Gerçek öyle çıkmadı!
        "Büşra'yı evde ölü buldum" demişti... Gerçek öyle çıkmadı!
        5G'de ilk sinyal nisan ayında alınacak
        5G'de ilk sinyal nisan ayında alınacak