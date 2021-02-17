17 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı mı? Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşılıyor. Buna göre, son 24 saatte 115 bin 794 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 906 kişinin testi pozitif çıktı, 90 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı 658 oldu. İşte son dakika corona virüs haberleri...

17 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

17 Şubat koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı ancak açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacak.

16 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

Son 24 saatte 7 bin 189 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 2 milyon 489 bin 624'e yükseldi.

Test sayısı 31 milyon 748 bin 965'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 602 bin 34, vefat sayısı 27 bin 652, ağır hasta sayısı 1201 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 47,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,6, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

TÜRKİYE'DEN KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle katılarak başkanlık ettiği Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yaptı.

Vaka sayılarında ülke genelinde son dönemde 7-8 bin bandında bir sıkışmanın söz konusu olduğunu aktaran Koca, "Her gün ne yazık ki hala 100'e yakın vatandaşımızı bu hastalık sebebiyle kaybediyoruz. Normal hayatımıza dönmek için vaka sayılarını önemli ölçüde azaltmak mecburiyetindeyiz." ifadesini kullandı.

Tedbirlerle ilgili artık vaka sayılarına göre "yerinde karar" dönemine geçildiğini bildiren Koca,

"Esnafımızın işine, öğrencilerimizin okullarına bir an önce kavuşmalarını istiyoruz. Bunun kriterlerinin belirlenmesi konusunda Bilim Kurulumuz çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

Bakan Koca, "Uygulamalı eğitimin mümkün olduğunca yüz yüze yapılması, teorik eğitimlere ise çevrim içi olarak devam edilmesi konusundaki görüş birliği Yükseköğretim Kurulumuza iletilmiştir." bilgisini paylaştı.

Bilim Kurulunun oluşturduğu öncelikli grupların aşılanmasında 1. aşamanın tamamlanmak üzere olduğunu belirten Koca, "Şu ana kadar ülkemize yaklaşık 800 bini ikinci doz olmak üzere 5 milyonu aşkın doz aşı yapılmış oldu." açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, "Yeni vaka sayılarının eğilimi, yoğun bakımların doluluk kapasitesi, hastaneye yapılan yatışların ve yapılan testlerde saptanan pozitif vakaların eğilimleriyle birlikte salgının seyrini gösteren en önemli ölçülerden biridir." dedi.

Kayıpmaz, "Bu ölçülerde artış, azalma veya düzleşme eğilimleri, kontrollü sosyal hayata dönüşümüz için yol gösterici olacaktır. İller bazında azalma olması durumunda belirli faaliyetlerin aşama aşama başlaması söz konusu olabilecektir." ifadesini kullandı.

Alerji ve Astım Derneği Başkanı Prof. Dr. Ahmet Akçay da yaptığı yazılı açıklamada, "Nemlenen veya ıslanan maskeler, koruyuculuğunu tamamen kaybeder. Koruyuculuğunu kaybetmesinin yanı sıra nemlenen maskelerle ciltte temasa bağlı egzama ve kurdeşen oluşabilmektedir." uyarısında bulundu.

Yargıtay 19. Ceza Dairesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirlerine aykırı davrananlara Kabahatler Kanunu uyarınca ceza verilmesine ilişkin 14 Aralık 2020 tarihli kararını kaldırdı. Daire, salgınla mücadele kapsamındaki idari yaptırımların Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine hükmetti.

DÜNYADAN KORONAVİRÜS HABERLERİ

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 110 milyonu aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya çapındaki Kovid-19 salgınında tespit edilen vaka sayısı 110 milyon 35 bin 727’ye yükseldi.

ABD, 28 milyon 381 bin 220 ile en fazla vakanın olduğu ülke konumunda bulunuyor.

Vaka sayısında bu ülkeyi 10 milyon 937 bin 320 ile Hindistan, 9 milyon 921 bin 981 ile Brezilya, 4 milyon 99 bin 323 ile Rusya, 4 milyon 58 bin 468 ile İngiltere, 3 milyon 489 bin 129 ile Fransa, 3 milyon 96 bin 343 ile İspanya, 2 milyon 739 bin 591 ile İtalya, 2 milyon 602 bin 34 ile Türkiye, 2 milyon 352 bin 766 ile Almanya, 2 milyon 202 bin 598 ile Kolombiya, 2 milyon 33 bin 60 ile Arjantin, 2 milyon 4 bin 575 ile Meksika, 1 milyon 596 bin 673 ile Polonya, 1 milyon 534 bin 34 ile İran, 1 milyon 494 bin 119 ile Güney Afrika, 1 milyon 276 bin 618 ile Ukrayna, 1 milyon 244 bin 729 ile Peru, 1 milyon 233 bin 959 ile Endonezya, 1 milyon 99 bin 654 ile Çekya ve 1 milyon 34 bin 795 ile Hollanda izliyor.

Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 2 milyon 429 bin 822 kişi yaşamını yitirdi, 84 milyon 865 bin 62 kişi de virüsü yenerek sağlığına kavuştu. Halen 22 milyon 741 bin 402 Kovid-19 hastası tedavi altında bulunuyor.