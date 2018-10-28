17 ülkeden 116 tekstil kimyasalcısı Türk tekstilcileri ile buluştu

Türkiye Tekstil Terbiye Sanayicileri Derneği'nden (TTTSD) yapılan açıklamaya göre, iki yılda bir düzenlenen ve bu sene 5'incisi gerçekleştirilen InterDye & Textile Printing Eurasia Fuarı yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Açıklamada, konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan TTTSD Başkanı Vehbi Canpolat, fuarın, tekstil terbiye sektörü için çok önemli olduğunu bildirdi.

Canpolat, "Tekstil terbiye sektörü olarak bu fuarı ana ham madde olan boya kimyasal kısmında dünyaya açılma kapısı olarak görüyoruz. Bu nedenle her yıl daha da globalleşerek, bu yıl Hindistan, Çin, Pakistan, İsviçre, İtalya, İspanya, Endonezya gibi 17 farklı ülkeden 116 olan katılımcı firma sayımızın 2 katına çıkacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu tip fuarların büyümesinin kendileri için 2 önemli katkısı olacağını kaydeden Canpolat, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Birincisi 'boya kimyasalı nasıl üretiriz' konusunda daha çabuk gelişebiliriz ki tekstil sektörümüz bu kadar yol kat etmişken halen tekstil boyası üretemiyor olmamız sektörümüz ve ülkemiz için çok üzücü. İkincisi sektörün rekabet edebilir hale gelmesi için daha uygun fiyatlarla ve daha yeni ürüne nasıl ulaşılabileceği konusunda bilgi edinebiliriz. Sadece katılımcı değil ziyaretçi sayısı da bizim için çok önemliydi. Bu fuarı sektör için çok gerekli ve geliştirilmesi gereken bir fuar olarak görüyorum. Firmalar tarafında katılımı oldukça başarılı buluyorum."

Canpolat, fuarda ön plandaki ülkelerin Çin ve Hindistan'ın olduğunu kaydederek, yerli firmaların fuara daha fazla katılması gerektiğini vurguladı.

Fuar sayesinde yabancı katılımcılarla iletişim kurduklarını aktaran Canpolat, "Tekstil fabrikasının en önemli ham maddelerinden olan tekstil boyası ve kimyasallarının tedarikini kolaylaştırabilmek adına ülkemizden 600 tekstil firmasını burada 116 yabancı üreticiyle buluşturduk." ifadelerini kullandı.

"TEKSTİLDE TÜRKİYE'NİN POTANSİYELİ ÇOK YÜKSEK"

Sarex Chemicals Pazarlama Müdürü Parkash Saraf da Hindistan'dan Türkiye'ye uzun yıllardır tekstil kimyasalları ihraç ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye, bizim çok uzun yıllardır ürün gönderdiğimiz bir pazar ve potansiyeli gerçekten çok yüksek. İhracat yaptığımız 40 ülke arasında ilk 5'in içerisinde. Türkiye'yi tekstil sektöründe çok ciddi bir güç olarak görüyorum fakat son dönemlerde gerçekleşen alımlarda biraz azalma oldu. Bu fuardan sonra artış göstereceğine inanıyorum. "

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