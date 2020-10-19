17. Uluslararası Mistik Müzik Festivali'ni 802 binden fazla kişi izledi

AA

Kültür ve Turizm Konya İl Müdürü Abdüssettar Yarar, yaptığı yazılı açıklamada, 2004'ten bu yana düzenlenen Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali'nin, Avrupa merkezli festivalleri değerlendiren kaynaklarda kendi alanında dünyanın en iyi 5 festivali arasında gösterildiği belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla bu yıl online olarak düzünlenen festivalin Türkiye'de bir ilk olduğunu söyleyen Yarar, şunları belirtti:

"17. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali'nde dünyanın farklı coğrafyalarının mistik ve etnik müzikleri ile Türkiye içinden farklı tasavvufi geleneklerin zikir ve ayinlerinin yanı sıra, atölye çalışmalarıyla zenginleştirilen geniş bir program hazırlanmıştı. Ancak salgın dolayısıyla Mistik Müzik Festivali bu yıl 22-30 Eylül tarihlerinde dijital ortamdaki platformlarda gerçekleştirilmiştir."

- "Online yayınlarımız 9 gün boyunca yerli ve yabancı ziyaretçilerden büyük ilgi gördü"

Festivale, Türkiye, İran, Pakistan, Hindistan, Bolivya, İspanya, Afganistan, ABD, Fransa, Mali, Gine, Özbekistan, Kırgızistan, Yunanistan, Ürdün, Tunus, Mısır, Fas ve Lübnan'dan katılan sanatçıların, daha önceki performanslarına yeni performanslar ve eserler eklendiğini kaydeden Yarar, şu bilgilere yer verdi:

"Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü organizasyonu ve Konya Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen çevrimiçi festival, www.mistikmuzik.com.tr sayfasından bütün dünyada izlendi. Youtuber Emre Yücelen'in sunumu, sanatçılar, iş insanları ve ziyaretçilerin röportajları ile renklendirdiğimiz online yayınlarımız 9 gün boyunca yerli ve yabancı ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. 20 Eylül'de başlattığımız ve 30 Eylül'e kadar devam eden tanıtım çalışmalarımız ile 22-30 Eylül tarihlerinde yayımlanan konser videolarımıza dünya genelinde Google GDN'de 69,7 milyon, Facebook+İnstagram'da 29,2 milyon, Youtube'da 5,4 milyon, Twitter'da 2,6 milyon olmak üzere toplam 107 milyon görüntülenme elde ettik."

- "Festivalimiz boyunca ulaştığımız toplam izlenme rakamı ise 802 binin üzerindedir"

Yarar, internet sitesi trafik analizlerine göre, mistikmuzik.com.tr adresinden 22-30 Eylül'de 120 ülkede 1849 şehirden 71 bin kişinin online yayını takip ettiğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Her akşam mistikmuzik.com.tr sitemizdeki yayından hemen sonra aktif ettiğimiz günlük içeriklerimize Youtube kanalımızdan ulaşan ziyaretçilerimiz, 2020 Festival içeriklerimizi yaklaşık 329 bin kez izlediler. Sitemiz, Youtube kanalımız ve Twitter, Facebook, İnstagram gibi diğer sosyal mecralarla birlikte festivalimizde 9 gün boyunca günlük ortalama 89 bin izlenme rakamına ulaştık. Festivalimiz boyunca ulaştığımız toplam izlenme rakamı ise 802 binin üzerindedir."