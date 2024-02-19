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        Haberler Gündem Güncel Denizli'de 17 yaşındaki Ali Mert Ayöz soba gazı kurbanı! - Güncel son haberler

        Sobadan sızan gaz 17 yaşındaki Mert'in canına mal oldu

        Denizli'de acı bir olay meydana geldi. Kentte sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle 17 yaşındaki Ali Mert Ayöz yaşamını yitirdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 09:40 Güncelleme: 19.02.2024 - 10:01
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        17 yaşındaki genç soba gazı kurbanı!
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        Denizli'nin Acıpayam ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 17 yaşındaki lise öğrencisi yaşamını yitirdi.

        İHA'nın haberine göre olay ilçede annesiyle birlikte yaşayan 17 yaşındaki Ali Mert Ayöz, hafta sonunu arkadaşları ile birlikte geçirmek için cumartesi günü Yeşilyuva Mahallesi’ne geldi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Gece dedesi Ali Ayöz’e ait boş evde sobayı yakarak uykuya dalan Ali Mert Ayöz, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Ali Mert Ayöz’den uzun süre haber alamayan arkadaşları eve geldiklerinde içeride duman görünce jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

        Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Ali Mert Ayöz’ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Ali Mert Ayöz’ün cenazesi otopsi yapılmak üzere hastaneye götürüldü. Ali Mert Ayöz’ün cenazesinin bugün Yeşilyuva Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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