17 yaşındaki Büşra'yı öldürüp evi yaktı!

Olay, dün sabah saatlerinde Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan 3 katlı binanın 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dairenin bir odasında yangın çıktı.

İHA'nın haberine göre, olay yerindeki birçok şüpheden yola çıkan polis ekipleri, cinayet şüphesi üzerinde durdu. Genç kızı, annenin eski erkek arkadaşının öldürdüğünü belirleyen ekipler, zanlıyı iki saat içinde yakaladı.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir evde yangın çıktı. Olay yerine gelen ekipler, 17 yaşındaki Büşra'nın cesedi ile karşılaştı.

Olay yerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı cinayet bürosu dedektifleri çağrıldı. Cinayet bürosu dedektiflerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede, genç kızın odasında birçok emareden şüphelendi.

Yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Yangını kontrol altına aldıktan sonra odaya giren ekipler, 17 yaşındaki Büşra Kabataş’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

KATİL ZANLISI YAKALANDI

Genç kızın cenazesi ise detaylı otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Burada yapılan ilk incelemede de, adli tıp uzmanları cinayet şüphesi üzerinde durdu.

Yangının hemen ardından harekete geçen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, annenin eski sevgilisi T.Y.'yi gözaltına aldı. Genç kızın annesinin eski erkek arkadaşı olan T.Y.'nin eve geldiği, genç kız ile tartışma yaşadığı ve ardından cinayeti işlediği belirlendi. Zanlının delilleri karartmak amacıyla da odada yangın çıkardığı öğrenildi. Sorgulanmak üzere polis merkezine götürülen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Genç kızın katil zanlısı, burada çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.