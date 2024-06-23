17 yaşındaki çocuk, babasını vurdu

Sivas'ın Suşehri ilçesinde Selman Uçar (47), evde tartıştığı oğlu Ö.T.U. (17) tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Karalar köyünde meydana geldi. Ö.T.U. ile babası Selman Uçar arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışmada Ö.T.U., evde bulunan av tüfeği ile babasına ateş açtı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.