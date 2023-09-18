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        Haberler Gündem 3. Sayfa 17 yaşındaki çocuk kavgada öldürüldü

        17 yaşındaki çocuk kavgada bıçakla öldürüldü

        Gaziantep'te çıkan kavgada 17 yaşındaki çocuk, bıçaklanarak öldürüldü. Aynı yaştaki zanlı polis tarafından gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 16:28 Güncelleme: 18.09.2023 - 16:29
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        17 yaşındaki çocuk kavgada öldürüldü
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        Gaziantep'te Muhammed Şeyh Ahmed (17), kavgada bıçakla öldürüldü.

        Mermek Şehitkamil ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde Suriye uyruklu İ.A. (17) ile Muhammed Şeyh Ahmed arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada İ.A., Şeyh Ahmed'i bıçakladı.

        Bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Şeyh Ahmed'in hayatını kaybettiğini belirledi. Poli ekipleri, şüpheli İ.A.'yı gözaltına aldı.

        Muhammed Şeyh Ahmed'in cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

        *Arşiv Fotoğraf: İHA

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