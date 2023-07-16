17 yaşındaki Fatma'dan haber yok!

17 yaşındaki Fatma'dan haber alınamıyor!
Adana'da dün eve dönmeyen 17 yaşındaki Fatma'nın ailesi polise kayıp başvurusunda bulundu
Giriş: 16.07.2023 - 11:20
Adana'nın Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'nde ailesi ile yaşayan Fatma Çakırlı (17), iddiaya göre, dün evden çıktıktan sonra bir daha dönmedi.
Son olarak Sinanpaşa Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezi yakınlarında görülen Fatma Çakırlı'ya ulaşamayan ailesi, polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Aile, hayatından endişe ettikleri kızlarından gelecek güzel haberi bekliyor.