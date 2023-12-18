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        Haberler Gündem 3. Sayfa 17 yaşındaki gence sokak ortasında bıçaklı saldırı

        17 yaşındaki gence sokak ortasında bıçaklı saldırı

        Aksaray'da 17 yaşındaki Metehan, 2 kişi tarafından sokak ortasında bıçaklı saldırıya uğradı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 21:18 Güncelleme: 18.12.2023 - 21:18
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        17 yaşındaki gence sokak ortasında bıçaklı saldırı
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        Aksaray'da Metehan Y. (17), sokakta tartıştığı 2 kişinin bıçaklı saldırısı sonucu yaralandı.

        Olay, saat 19.00 sıralarında Büyük Bölcek Mahallesi'nde sokakta meydana geldi. Metehan Y., sokakta karşılaştığı ve tanımadığını öne sürdüğü 2 kişiyle belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

        SOL GÖĞSÜNÜN ALTINDAN BIÇAKLANDI

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine sol göğüs altından bıçakla yaralanan Metehan Y. kanlar içinde yakındaki polis merkezine giderek yardım istedi.

        Metehan Y., ekiplerin çağırdığı ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan saldırganların kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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