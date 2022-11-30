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Haberler Gündem 3. Sayfa Kocaeli'de 17 yıllık faili meçhul cinayet çözüldü! -Güncel haberler
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Kocaeli'deki 17 yıllık faili meçhul cinayet çözüldü! Şüpheli yakalandı

Kocaeli'de, 17 yıl önce koyun otlatırken tüfekle öldürülen Seyfettin Arıcı'nın cinayetinde sır perdesi aralandı. Faili meçhul olarak rafa kaldırılan dosya, yıllar sonra Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yeniden açıldı. Ekiplerin yaptığı araştırmada, cinayet şüphelisinin aralarında husumet olan aynı mahalledeki S.D. olduğu ortaya çıktı

Kocaeli'de 17 yıllık faili meçhul cinayet çözüldü! -Güncel haberler
17 yıllık faili meçhul cinayet çözüldü
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DHA

Kocaeli'de, 17 yıl önce koyun otlatırken tüfekle öldürülen Seyfettin Arıcı (57) cinayeti, polis ekiplerinin çalışmasıyla aydınlatıldı.

Kandıra ilçesinin kırsal Alefli Mahallesi'nde oturan 3 çocuk babası Seyfettin Arıcı, 9 Eylül 2005'te fındıklıkta koyunlarını otlatırken tüfekle vurularak öldürüldü. O tarihte jandarmanın yaptığı çalışmalarda cinayet şüphelisi bulunamadı.

BAŞSAVCILIK DOSYAYI POLİSE GÖNDERDİ

Dosya, faili meçhul olarak rafa kaldırıldı. Kandıra Cumhuriyet Başsavcılığı, geçen haftalarda dosyayı, cinayetin yeniden araştırılması için Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne gönderdi. Dosyadaki delilleri inceleyen polis, mahalleye giderek bazı kişilerin ifadelerine başvurdu.

"GARİBANDIM, KÖYDE YILLARCA BENİ ÇOK EZDİ"

İfadelerde Seyfettin Arıcı ile aynı mahallede oturan S.D. arasında 1986 yılından beri husumet olduğu bilgisine ulaşan ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. Polisteki ifadesinde S.D., "Gördüğü her yerde bana ağır küfürler ediyordu. Garibandım, köyde yıllarca beni çok ezdi. O gün, babamla koyunları otlatmaya çıkmıştık. Kendimi vahşi hayvanlardan korumak için yanıma tüfek almıştım. Seyfettin'in de koyun otlattığını görünce, babama işim olduğunu söyleyerek ayrıldım. Bir süre takip ettikten sonra tüfekle Seyfettin'i öldürdüm. Sonrasında tüfeği de kırıp dereye attım" diyerek cinayeti itiraf etti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.D., adliyeye sevk edildi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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