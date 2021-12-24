1700 yaşındaki

AA

İstanbul Arkeoloji Müzelerinden alınan Kybele heykelinin içinde bulunduğu ahşap sandık, geniş güvenlik önlemleriyle getirildiği Afyonkarahisar Müzesinde açıldı.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, kent için önemli bir günün yaşandığını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve New York Büyükelçiliğinin bir yıl önce yoğun çalışmalar ve diplomasiyle Türkiye'ye geri döndüğünü dile getiren Çiçek, şöyle konuştu:

"Afyonkarahisar olarak biz bunun sevincini yaşıyoruz. Milletvekillerimiz, belediye başkanımız ve rektörümüzle bu mutluluğumuzu bütün halkımızla paylaşmak istedik. 58 santimetre boyunda olan heykelimiz, 1960'lı yıllarda Çavdarlı köyünden gittiği biliniyor. Bugün tekrar doğduğu topraklara geri gelmesi gerçekten bizleri çok memnun ediyor."

Çiçek, Afyonkarahisar'ı gizemli şehir olarak ifade ettiklerini vurgulayarak, "Şehrimizin her yerinde antik dönemlerden itibaren inanılmaz tarihi eserler ve yapılara sahip. Dolayısıyla Afyonkarahisar'ın her yerinde ve ilçesinde Hitit, Frig ve Tunç devrine kadar giden tarihi eserleri ile zenginlikleri ülkemize tarihi ve kültürel anlamda değer katıyor. Bugün de Kybele heykelinin asıl ait olduğu yerde olması bizleri çok mutlu ediyor ve gururluyuz." diye konuştu.

Türkiye'nin ikinci en büyük müzesinin de Afyonkarahisar'a inşa edildiğine dikkati çeken Çiçek, Kybele heykelinin de 2022 yılının haziran ayından itibaren burada sergileneceğini ifade etti.

Heykelin getirilme programına Afyonkarahisar milletvekilleri Veysel Eroğlu, Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır ve davetliler katıldı.

KYBELE HEYKELİ

Türkiye'den kaçak yollarla 1960'lı yıllarda İsrail'e götürülerek satılan ve on binlerce kilometre yolculuğun ardından ABD'den 13 Aralık 2020'de Türkiye'ye getiriln heykel, İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde sergilenmişti.

Uzmanlarca MS 3. yüzyıla tarihlendirilen Kybele, prehistorik dönemlerden itibaren Akdeniz havzasında, özellikle Anadolu'da "ana tanrıça" olarak tapınılan 1700 yıllık Kybele'nin iki yanındaki aslanlar, doğa ve hayvanlar üzerindeki hakimiyetini sembolize ediyor.

Sideropolisli Asklepiades'in Oniki Tanrı Ana'ya sunduğu bir adak heykeli olarak tarihte bilinen Kybele'nin yazıt bölümünde, "Hermeios’un oğlu Sideropolisli Asklepiades adağı Oniki Tanrı Ana'ya dikti." ifadesi yer alıyor.