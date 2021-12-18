Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın tüm dünyayı paniğe sürükleyen omicron varyantından Türkiye'de de tespit edildiğini açıklaması üzerine vatandaşların gözleri güncel koronavirüs tablosuna çevrildi. Sağlık Bakanlığı, günlük Koronavirüs Tablosu'nu her akşam "covid19.saglik.gov.tr" adresinde yayınlayıp Twitter hesabından da paylaşıyor.

18 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR...

18 Aralık Cumartesi günü Türkiye'de yapılan Covid-19 testlerini, vaka ve vefat sayılarını içeren günlük koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncel tabloyu paylaşınca haberimizde yer alacak.

VEFAT SAYILARI YENİDEN ARTTI

TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜS KARNESİ

Buna göre, son 24 saatte 354 bin 857 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 141 kişinin testi pozitif çıktı, 190 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 24 bin 245 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 82,36 birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,25 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 123 milyon 144 bin 781 doza yükseldi.

FAHRETTİN KOCA'DAN AŞI ÇAĞRISI

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak, Bartın oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Hatırlatma dozu Türkiye’de erken uygulanmaya başladı ve ani vaka artışları yaşanmadı. Bu doz, aşıların yeni varyantlara karşı etkisini de artırıyor. Belirlenen aşı takvimi üzerinden 3 aydan uzun süre geçen vatandaşlarımızın hatırlatma dozunu yaptırmasını ısrarla öneriyoruz."

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