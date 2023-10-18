MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? İşte 17 Ekim'de yaşanan gelişmeler
Dün akşam ekranlara gelen yeni bölümde şefler dokunulmazlık için karşı karşıya geldi. Takımlar, pazar günü eleme potasına girmemek için kıyasıya yarıştı ancak gecenin sonunda sadece bir kişi dokunulmazlık almayı hak kazanırken, iki yarışmacı eleme potasına girdi.
MasterChef'te dokunulmazlık oyunu heyecanı sürüyor. Dün akşam yayınlanan yeni bölümde önce takımlar sonra yarışmacılar, eleme potasına girmemek için yarıştı. Ancak iki isim hayallerine veda etmeye yaklaşırken, bir şef dokunulmazlığı aldı. Bu akşam yayınlanacak yeni bölümde şefler bir kez daha dokunulmaz olmak için ter dökecek. Peki, 17 Ekim'de MasterChef'te neler oldu? İşte tüm detaylar...
17 EKİM MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Dün akşam ekranlara gelen yeni bölümde dokunulmazlık kırmızı takımın oldu.
17 EKİM MASTERCHEF'TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Bireysel dokunulmazlığın sahibi Metin oldu.
17 EKİM MASTERCHEF'TE ELEME POTASINA KİM GİRDİ?
Eleme potasına giren ilk isim Azize oldu.
Eleme potasını giren ikinci yarışmacı ise Kıvanç oldu.
MASTERCHEF'TE MAVİ TAKIM KAPTANI KİM?
Mavi takım kaptanı Alican oldu.
MASTERCHEF MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI
Mavi takımda; Kıvanç, Metin, Barbaros, Azize, Sergen, Dilara, Esra, Alican (kaptan) yer alıyor.
MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM KAPTANI KİM?
Kırmızı takım kaptanı Barış oldu.
MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILAR
Kırmızı takımda; Tahsin, Hasan, Eren, Ayaz, Tolga, Cemre, Barış (kaptan).